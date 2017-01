Das nächste Ziel der nach wie vor intakten Aufwärtsbewegung stellt nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK das Hoch vom Juli 2002 bei 18,35 Euro dar. Unterstützung würden die jüngsten Verlaufstiefs bei 15,13/14,91 Euro, die 200-Tage-Linie bei 14,35 Euro sowie der Bereich zwischen 14,20 und 14,04 Euro bieten. Sollte die Aktie jedoch unter 14,00 Euro zurückfallen, sähen die Analysten das Risiko eines weiteren Kursrückgangs bis in den Unterstützungsbereich um 12,00 Euro. (Ausgabe vom 03.01.2017)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie 2016 unter den Top 5 im DAX - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 - AktienanalyseInfineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) erwirtschaftete mit seinen vier Geschäftsbereichen Automotive, Industrial Power Control, Power Management & Multimarket sowie Chip Card & Security im Geschäftsjahr 2016 (1. Oktober bis 30. September) einen Umsatz von 6.473 Mio. Euro (2015: 5.795 Mio. Euro), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Bereiche Automotive und Power Management & Multimarket hätten mit 2.651 Mio. Euro bzw. 2.050 Mio. Euro den größten Anteil am Konzernumsatz gehabt. Der Konzernüberschuss sei 2016 um rund 17% auf 743 Mio. Euro gestiegen (2015: 634 Mio. Euro). Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon, habe von einem erfolgreichen Geschäftsjahr mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum und einem ordentlichen Ergebnisplus gesprochen.Für das laufende Geschäftsjahr 2017 gehe der Vorstand davon aus, dass Infineon wieder schneller wachse als der Markt. Ausschlaggebend hierfür seien eine gestiegene Produktivität, Effizienzvorteile aus der Integration von International Rectifier und ein gegenüber dem Euro stärkerer US-Dollar. Der Umsatz solle 2017 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 6% plus/minus 2% zulegen, die Segmentergebnis-Marge solle voraussichtlich 16% erreichen (2016: 15,2%). Als Wachstumstreiber werde weiterhin das Segment Automotive fungieren. Zudem habe der Vorstand das mittelfristige Margenziel von 15% auf 17% angehoben.Die Fokussierung auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit in Verbindung mit den führenden Marktpositionen, die Infineon in den Bereichen innehabe, biete aus Sicht der Analysten weiteres Wachstumspotenzial. Der Konzern gebe mit seinen Produkten Antworten auf Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit großen Trends wie wachsende Metropolen, Klimaschutz und Sicherheit in der vernetzten Welt ergeben würden. So würden Chips von Infineon dazu beitragen, Strom effizienter zu erzeugen, zu übertragen und zu nutzen.Im Bereich Mobilität könnten Chips dazu beitragen, den Schadstoffausstoß von Fahrzeugen zu senken und den Fahrer entlasten, bis hin zum vollständig autonomen Fahren. Sicherheitstechnologie helfe im Internet der Dinge, die Daten der Nutzer sicher auszutauschen und zu schützen. Die adressierten Märkte stünden nach Einschätzung der Analysten vor weiterem strukturellem Wachstum und würden auch Infineon entsprechende Wachstumschancen eröffnen. Zudem mache das attraktive Produkt- und Kundenportfolio das Unternehmen zu einem potenziellen Übernahmekandidaten.Mit einem Plus von 22,3% habe die Aktie der Infineon Technologies AG im vergangenen Jahr zu den fünf DAX-Werten mit der besten Performance gehört. Die Analysten der DZ BANK sehen die Aktie in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die durch steigende Hochpunkte und steigende Reaktionstiefs gekennzeichnet ist. Die letzte größere Korrektur habe Anfang Dezember 2015 eingesetzt, nachdem die Kursnotierung bei 14,20 Euro einen Hochpunkt ausgebildet habe. Im Zuge der Korrektur sei die Aktie auf 10,12 Euro zurückgefallen.Von diesem Niveau aus sei im Februar 2016 ein weiterer Aufwärtsimpuls gestartet, in dessen Zuge die Kursnotierung das Vorgängerhoch überwunden habe und auf 15,57 Euro gestiegen sei. Hier sei es zu einer Konsolidierung und einem kurzen Rücksetzer auf 14,04 Euro gekommen, bevor die Aktie wieder zugelegt habe. Der frühere Widerstand bei 14,20 Euro sei dadurch in eine wichtige Unterstützung gewandelt worden. Im November 2016 habe die Aktie mit 17,03 Euro den höchsten Stand seit Juli 2002 erreicht, anschließend sei ein Rücksetzer auf 15,13 Euro gefolgt.