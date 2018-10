Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,73 EUR +0,77% (22.10.2018, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,715 EUR +1,81% (22.10.2018, 12:07)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (22.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Chip-Aktien seien stark unter Druck. Das spüre auch Infineon. Seit dem Hoch im Juni von 25,75 Euro sei es inzwischen 33% nach unten gegangen - dabei seien die langfristigen Aussichten gut.Die Marktforscher von Lucintel würden den Markt für Integrated Circuits (Chips die hauptsächlich in der Industrie Anwendung finden würden) in den kommenden fünf Jahren um durchschnittlich 4% pro Jahr ansteigen sehen. Vor allem die Nachfrage im für Infineon wichtigen Automobilsektor sollte stark anwachsen.Entsprechend positiv würden auch die Analysten in die Zukunft blicken. 21 Analysten würden die Infineon-Aktie zum Kauf, fünf zum Halten und nur zwei zum Verkauf raten. Das Konsensziel der Analysten liege mit 26,16 Euro entsprechend weit über dem aktuellen Kurs. Doch auch positiv gestimmte Analysten könnten die Aktie aktuell nicht bewegen. Dabei habe es in den letzten Tagen sogar zwei Hochstufungen gegeben.Anleger sollten den Stopp des "Aktionär" bei 17,25 Euro im Blick behalten, so Benedikt Kaufmann in einer aktuellen Infineon-Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link