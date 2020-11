Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,50 Underperform Credit Suisse Achal Sultania 10.11.2020 27,50 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 10.11.2020 28,50 Halten Independent Research Markus Jost 10.11.2020 28,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 10.11.2020 24,50 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 10.11.2020 26,50 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 10.11.2020 29,00 Buy UBS AG David Mulholland 10.11.2020 26,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 10.11.2020 30,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 09.11.2020



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,255 EUR +0,64% (25.11.2020, 14:55)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,31 EUR +1,13% (25.11.2020, 14:44)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (25.11.2020/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 22,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 9. November die Zahlen zum 4. Quartal 2020 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. November zu entnehmen ist, habe der Chiphersteller Infineon im 4. Geschäftsquartal trotz eines von der Corona-Krise geprägten Umfelds von einer Erholung im Autogeschäft profitiert. Im Zeitraum von Juli bis September habe der Halbleiterspezialist seinen Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 15 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten getroffen.Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) habe gegenüber dem Vorquartal mit 379 Millionen Euro um fast drei Viertel zugelegt und damit die durchschnittlichen Erwartungen der Marktexperten übertroffen. Der Konzernüberschuss habe bei 109 Millionen Euro gelegen, nach minus 128 Millionen Euro ein Quartal zuvor. In das Zahlenwerk sei auch der in diesem April übernommene US-Konkurrent Cypress Semiconductor für das gesamte Quartal mit eingegangen.Konzernchef Reinhard Ploss habe von einem "sehr ordentlichen vierten Quartal" in einem außergewöhnlichen und schwierigen Geschäftsjahr gesprochen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 habe Infineon die Erlöse im kombinierten Unternehmen mit Cypress um rund 7 Prozent auf 8,57 Milliarden Euro steigern können. Das operative Ergebnis habe dagegen um rund 11 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro abgenommen. Für das neue und seit Anfang Oktober laufende Geschäftsjahr 2020/2021 habe der Manager weiteres deutliches Wachstum angekündigt. Für das typischerweise schwächere erste Geschäftsquartal geht der Chiphersteller von einem Umsatz zwischen 2,4 und 2,7 Milliarden Euro aus, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der DZ BANK, die den fairen Wert für den Titel von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen hat. Das 4. Geschäftsquartal und auch der Ausblick seien besser als erwartet, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am 9. November vorliegenden Studie. Der Chip-Hersteller profitiere von der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: