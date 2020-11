Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,50 Underperform Credit Suisse Achal Sultania 05.11.2020 30,00 Overweight Morgan Stanley Dominik Olszewski 26.10.2020 25,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 16.10.2020 28,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 12.10.2020 27,00 Neutral Goldman Sachs Alexander Duval 12.10.2020 29,00 Buy UBS AG David Mulholland 09.10.2020 27,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 08.10.2020 29,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 06.10.2020 17,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 22.09.2020 25,00 Neutral Oddo BHF Stephane Houri 10.09.2020 27,00 Outperform Bernstein Research Mark Li 04.09.2020 28,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 03.09.2020 26,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 05.08.2020 21,00 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 05.08.2020 25,50 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 05.08.2020

Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,425 EUR +2,82% (05.11.2020, 15:05)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

26,455 EUR +3,58% (05.11.2020, 14:55)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.11.2020/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 9. November die Zahlen zum 4. Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Morgan Stanley: Der dort zuständige Analyst Dominik Olszewski hat am 26. Oktober das Kursziel für die Aktie des Chipkonzerns von 25,00 EUR auf 30,00 EUR erhöht und das Rating auf "overweight" belassen.Und die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon nach einer Fachkonferenz auf "buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Branche sollte von einer allmählich stärkeren Nachfrage nach Halbleitern für die Autoindustrie und den Mobilfunkstandard 5G profitieren, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am 22. September vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?