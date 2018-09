Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 30,40 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 20.08.2018 28,00 Buy UBS AG David Mulholland 17.08.2018 - Outperform Credit Suisse Achal Sultania 13.08.2018 26,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 02.08.2018 28,50 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 02.08.2018 20,00 Underweight Barclays Capital Andrew Gardiner 02.08.2018 23,50 Halten Independent Research Markus Friebel 02.08.2018 25,50 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 02.08.2018 28,00 Buy Société Générale Aleksander Peterc 02.08.2018 30,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 02.08.2018 27,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 02.08.2018 29,00 Buy S&P Capital Tan Jun Zhang 01.08.2018 26,40 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 01.08.2018 25,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 01.08.2018 25,50 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 01.08.2018 29,00 Buy Commerzbank AG Sebastian Growe 01.08.2018 23,50 Halten LBBW Ralph Szymczak 01.08.2018



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,46 EUR -2,05% (04.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,50 EUR -1,69% (04.09.2018, 20:14)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.09.2018/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,40 Euro oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 1. August die Zahlen zum 3. Quartal 2018 vorgelegt.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 1. August hervorgeht, gibt sich der Chiphersteller Infineon nach einer Entspannung auf der Währungsseite sowie gut laufender Geschäfte bei Automobilen und in der Industrie für das laufende Geschäftsjahr wieder optimistischer. Der Umsatz dürfte im am 30. September endenden Geschäftsjahr um 6,4 bis 7,4 Prozent steigen und damit am oberen Ende der zuvor prognostizierten Spanne von 4 bis 7 Prozent liegen. Die operative Marge sehe Infineon nun bei 17,5 Prozent, anstelle bei 17 Prozent.Dabei habe der zuletzt wieder stärkere US-Dollar dem Unternehmen Entlastung verschafft. Der Umsatz sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe um 5 Prozent auf 356 Millionen Euro zugenommen. Netto habe Infineon mit 271 Millionen Euro 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Auch im Quartalsvergleich hätten Umsatz und operatives Ergebnis zulegen können. Damit erreichte Infineon das obere Ende der eigenen Erwartungen, berichtet die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Der dort zuständige Analyst Alexander Duval hat die Einstufung angesichts der zu Ende gehenden Berichtssaison mit "buy" mit einem Kursziel von 30,40 Euro bekräftigt. Zwar indizierten jüngste Daten eine Verlangsamung des Wachstums auf dem Markt für Halbleiter, doch der Münchener Chiphersteller habe mit Blick auf die eigenen Vertriebskanäle von geringen Lagerbeständen gesprochen, schrieb Duval in einer am 20. August vorliegenden Studie. Zudem sehe Infineon keinen sonderlichen Einfluss aufgrund der von den USA und China gegenseitig verhängten Handelszölle.Die britische Investmentbank Barclays hat dagegen die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Dank der Nachfrage aus der Autobranche und der Industrie insgesamt habe sich der Chip-Hersteller zwar weiterhin operativ gut entwickelt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am 2. August vorliegenden Studie. Auf lange Sicht jedoch rechne Gardiner mit einem langsamen Gewinnwachstum.Letztlich sei der Titel wegen der Krise in der Autobranche etwas unter Druck geraten. Nachdem zahlreiche Zulieferer Probleme bei den Margen gemeldet hätten, habe das auch den Chipkonzern belastet. Der Automotive-Bereich nehme bei Infineon eine hohe Bedeutung ein und gelte als besonders wachstumsstark.Infineon sei einer der führenden Halbleiterkonzerne im Automotive-Bereich. Langfristig bleibe das Geschäftsmodell sehr attraktiv, der Insiderkauf von Ploss sollte Vertrauen bei Investoren schaffen. Anleger blenden aber nicht aus, dass Rücksetzer wegen der Autokrise weiter möglich sind, so Maximilian Völkl in einer Aktienanalyse vom 24. August.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?