Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 21,00 Outperform Bernstein Research Mark Li 31.01.2020 25,00 Buy UBS AG David Mulholland 31.01.2020 19,70 Hold Kepler Cheuvreux - 20.01.2020 21,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 16.01.2020 24,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 08.01.2020 21,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 14.11.2019 21,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 13.11.2019 25,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 13.11.2019 18,80 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 13.11.2019 18,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 13.11.2019 16,50 Halten Bankhaus Lampe KG Veysel Taze 12.11.2019 22,70 Kaufen Independent Research Markus Jost 12.11.2019



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,522 EUR -0,28% (03.02.2020, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,48 EUR +0,41% (03.02.2020, 13:43)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.02.2020/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 16,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG präsentiert am 5. Februar die Zahlen zum 1. Quartal 2020.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Schweizer Großbank UBS, die die Einstufung für den Titel nach Zahlen des US-Halbleiterunternehmens Cypress auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen hat. Das vierte Quartal von Cypress sei etwas schwächer als gedacht ausgefallen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am 31. Januar vorliegenden Studie. Die Trends seien aber positiv. Infineon warte derzeit auf die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme von Cypress.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Infineon kommt dagegen von Kepler Cheuvreux. Die Einstufung wurde vor Zahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 19,70 Euro belassen. Wie aus einer am 20. Januar vorliegenden Studie hervorgehe, rechne das Analysehaus bei dem Chipkonzern mit einem matten ersten Geschäftsquartal. Außerdem würden die Experten eine Bestätigung der Jahresziele erwarten.Schon im Herbst letzten Jahres gab die EU Infineon grünes Licht für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor, so Samuel Kolbeck vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom Montag, 3. Februar. Die Freigaben aus den USA und aus China würden aber noch auf sich warten lassen. Allgemein erwarte Infineon ein schwaches nächstes Halbjahr.Was aber sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: