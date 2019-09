Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 23,50 Buy UBS AG Nicolas Gaudois 16.08.2019 24,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 02.08.2019 15,50 Underweight Barclays Capital Andrew Gardiner 02.08.2019 22,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 02.08.2019 21,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 02.08.2019 16,80 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 01.08.2019 18,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 01.08.2019 20,50 Kaufen Independent Research Markus Jost 01.08.2019 21,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 01.08.2019



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,74 EUR +0,94% (03.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,726 EUR +1,20% (03.09.2019, 22:25)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.09.2019/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 24,00 oder 15,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 1. August die Zahlen zum 3. Quartal 2019 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 1. August meldet, hat sich der Chiphersteller Infineon angesichts schwieriger Bedingungen im Halbleitermarkt im dritten Quartal recht wacker geschlagen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 4 Prozent auf knapp 2 Milliarden Euro gestiegen. Im Vergleich zum Vorquartal habe Infineon ein Plus von 2 Prozent verzeichnet. Damit habe Infineon im Rahmen der eigenen Erwartungen gelegen. Das operative Ergebnis sei im Jahresvergleich allerdings um 11 Prozent auf 317 Millionen Euro zurückgegangen. Im Quartalsvergleich habe ein Minus von 5 Prozent zu Buche gestanden. Seine im März wegen der Flaute der Automärkte und des schwächeren Wachstums in China gesenkte Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) bestätigte Infineon, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank: Der dort zuständige Analyst Johannes Schaller hat das Kursziel für Infineon von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Zahlen für das 3. Quartal des Halbleiterherstellers seien ordentlich ausgefallen, schrieb Schaller in einer am 2. August vorliegenden Studie. Schätzungen und Kursziel habe der Analyst wegen der Übernahme von Cypress angehoben.Die britische Investmentbank Barclays hat hingegen die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Nach einer Serie von Gewinnwarnungen in wichtigen Kundensektoren sollte ein erwartungsgemäßes Quartal nebst bestätigter Prognose viele Anleger erleichtern, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer Studie vom 2. August. Auf Schwächen sei der Markt vorbereitet gewesen, nun aber liege der Fokus auf einer fraglichen Erholung im Jahr 2020.Die direkten Auswirkungen für Infineon durch den Handelskrieg sind eher niedrig, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 3. September. Die (Straf-)Zölle auf die Produkte des DAX-Konzerns seien überschaubar. Die aktuelle Entwicklung könnte sich weiter negativ auf die weltweite Konjunktur auswirken. Die Belastungen für Halbleiterunternehmen ließen aber nach, da sich die Lieferkettenanpassten und die Endmärkte in China bereits schwach seien, sage Sandeep Deshpande von der US-Bank J.P. Morgan. In der Halbleiterbranche hätten zudem die Endmärkte Industrie und Automobil, die sich bislang noch nicht erholt hätten, das größte Aufwärtspotenzial. Das zeige: Die strukturellen Treiber bei Infineon seien ebenfalls weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsperspektiven unverändert gut.Werde das Hoch aus dem Juli überwunden, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung 21,50 Euro geebnet. Erst dann könnte die Aktie wieder Kurs auf die alten Hochs bei 25 Euro nehmen. Nach unten sichere eine kleine horizontale Unterstützung bei 14,90 Euro. Darunter drohe ein Kursrutsch auf das Tief aus dem Juni bei 13,42 Euro.Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. Auch eine Spekulation auf einen Zwischenspurt in Richtung 18 Euro könnte sich lohnen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?