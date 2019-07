Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,682 EUR +1,88% (19.07.2019, 14:19)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,65 EUR +0,80% (19.07.2019, 14:30)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (19.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Chip-Herstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Halbleiter-Konzern veröffentliche am 1. August die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal. Hoffnung auf eine positive Überraschung würden die Ausblicke vom Chipzulieferer ASML und Taiwan Semiconductor machen. Auch die Sorgen um eine schwächelnde Konjunktur, die v.a. die Halbleiterbranche treffen würde, seien zuletzt etwas abgeflaut. Darüber hinaus würden viele Anleger auf die heilende Kraft der Notenbanken vertrauen. Die Infineon-Aktie habe schon einmal in den Erholungsgang geschaltet und nehme die 200-Tage-Linie ins Visier. Das Papier sollte sich deshalb in den nächsten Wochen weiter erholen, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.07.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie: