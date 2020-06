Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Fiskalpolitik in den entwickelten Volkswirtschaften hat sehr schnell und umfangreich auf die Coronavirus-Krise reagiert, so die Analysten von Postbank Research.



Die zu erwartenden Impulse durch Steuersenkungen sowie höhere Staatsausgaben seien enorm und dürften das Wachstum in diesem Jahr um 3,2 Prozentpunkte ankurbeln. In den Schwellenländern seien die fiskalpolitischen Hilfspakete insgesamt etwas kleiner ausgefallen, der Konjunkturstimulus sei mit zwei Prozentpunkten dementsprechend geringer. Vor diesem Hintergrund könnte sich die Wirtschaft in den großen Industriestaaten nach dem Abflauen der Pandemie schneller erholen. Die Märkte schienen dies vorwegzunehmen: Die US-amerikanischen und europäischen Aktienmärkte hätten im Vergleich zu den Schwellenländern in diesem Jahr die Nase vorn. Die Erwartungen an die Konjunkturentwicklung in den entwickelten Volkswirtschaften seien allerdings hoch, das Potenzial für Enttäuschungen sei groß. Die Postbank warne daher vor allzu großer Euphorie angesichts der aktuell sehr guten Kursentwicklung. (04.06.2020/ac/a/m)



