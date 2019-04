Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das globale Verarbeitende Gewerbe scheint erste leichte Stabilisierungsansätze zu erfahren, nachdem sich die Lage für Vorprodukte und Investitionsgüter 2018 massiv verschlechtert hatte, so die Analysten der Helaba.



Der 2018 robuste Konsumgüterbereich habe sich zuletzt eher etwas beruhigt, wenngleich er sich nach wie vor deutlich über der Expansionsschwelle bewege. Allerdings wirke der vornehmlich konsumgütergetriebene Edelstahlsektor nicht mehr so dynamisch, was sich offensichtlich jüngst auch in den Notierungen von Nickel niedergeschlagen habe. Die Situation bei den Hauptverarbeitern von Aluminium und Kupfer habe sich nach einem weiteren Absturz der Lagebeurteilung zu Jahresbeginn bis auf die Tiefstände von 2012 zuletzt sichtbar verbessert - wenn auch noch im Kontraktionsbereich.



Das makroökonomische Umfeld werde womöglich den Primärmetallen noch eine Weile keine durchgreifenden positiven Impulse geben. Zunächst könnte auch der überraschend feste US-Dollar die Notierungen bremsen. Derzeit würden sich die Eurozone und Japan wie auch China mit Blick auf die Wachstumsverhältnisse wohl noch in einer wesentlich schlechteren Situation als die USA befinden. Primärmetalle dürften vor einem konjunkturgetragenen weiteren Anstieg zunächst eine technische Konsolidierung vollziehen. Das zumeist relativ konzentrierte Angebot und der bereits vollzogene Abstieg ins konjunkturelle Tal würden aber gegen einen neuerlichen massiven Rückgang der Notierungen sprechen. (Ausgabe vom 05.04.2019) (08.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.