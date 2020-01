Hamburg (www.aktiencheck.de) - In Deutschland ist die Industrieproduktion im Oktober um 1,1% MoM gestiegen, etwas stärker als erwartet, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Die parallel veröffentlichten Exportdaten hätten für Deutschland jedoch keine Entwarnung angezeigt. Sie seien um 2,3% MoM gesunken. Gleichzeitig seien im November die Auftragseingänge im Maschinenbausektor um 15% YoY gefallen. Damit scheine sich die Rezession im deutschen Industriesektor bis auf weiteres noch fortzusetzen.



Für die Eurozone müsse man daher auf Frankreich und Spanien setzen. Frankreichs Output habe im Oktober zulegen können. Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei zwar zuletzt gefallen, aber liege immer noch über der Expansionsgrenze von 50 Punkten (Dezember). In Spanien hingegen deute der PMI-Index auf eine Schwäche hin, nachdem sich der Industriesektor bislang vergleichsweise gut gehalten habe. Der PMI sei zuletzt leicht gefallen und liege bei schwachen 47.4 Punkten. Von Italien würden kurzfristig voraussichtlich keine positiven Impulse ausgehen. Das werde sich vermutlich erst ändern, wenn Deutschlands Verarbeitendes Gewerbe - hier sei eine hohe Abhängigkeit festzustellen - wieder Fuß fasse. (Ausgabe vom 09.01.2020) (10.01.2020/ac/a/m)





