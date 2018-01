Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem fulminanten Ende 2017 starten die Metallpreise noch mit angezogener Handbremse in das neue Börsenjahr, so die Analysten der Commerzbank.



Kupfer handle bei knapp 7.300 USD je Tonne fast auf einem 4-Jahreshoch, nachdem es in der Woche vor Weihnachten die 7.000 USD-Marke übersprungen und das Jahr mit einem Plus von 31% beendet habe. Damit sei Kupfer jedoch nicht das "beste" Industriemetall 2017 gewesen. Es habe "nur" für Platz zwei gereicht - hinter Aluminium. Das Leichtmetall habe in einem Schlussspurt noch an Kupfer vorbeigezogen. Mit fast 2.300 USD je Tonne habe es zum Jahresende nicht nur den höchsten Stand seit März 2012 erreicht, sondern es habe im letzten Jahr damit auch um 34% zugelegt. Wir führen dies auf technische Käufe zurück, nachdem im Dezember die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie mehrfach getestet wurde und gehalten hatte, so die Analysten der Commerzbank.



Anschließend habe Aluminium innerhalb von zwei Wochen um fast 300 USD je Tonne angezogen. Auch die spekulativen Finanzanleger hätten zum Jahresende hin wieder stark auf steigende Metallpreise gesetzt, wie die CFTC-Statistik zeige. So seien bei Kupfer an der Comex in New York seit Mitte Dezember die Netto-Long-Positionen auf 99,7 Tsd. Kontrakte verdoppelt worden. Die LME-Daten, die morgen veröffentlicht würden, dürften ein ähnliches Bild zeigen. Daten aus China würden nahe legen, dass die chinesische Industrie das letzte Jahr mit Stärke beendet habe. Der von Caixin erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) im Dezember sei entgegen den Erwartungen auf 51,5 gestiegen und habe mit dem offiziellen PMI fast gleichgezogen. (02.01.2018/ac/a/m)







