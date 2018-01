Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Metallpreise starten mit einem leicht positiven Unterton in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.



Kupfer verteuere sich auf 7.100 USD je Tonne, Nickel handele bei 12.700 USD je Tonne und Zink koste nach wie vor mehr als 3.400 USD je Tonne. Am Freitag habe es an der LME erneut einen kräftigen Anstieg der sog. gekündigten Lagerscheine bei Zink gegeben. Damit seien mittlerweile von den knapp 180 Tsd. Tonnen an Zinkvorräten in den LME-Lagerhäusern 45% zur Auslieferung angefordert. Der Anteil sei zuletzt Mitte Oktober so hoch gewesen. Dies spreche für eine Fortsetzung des Abbaus der Zinkbestände in den LME-Lagerhäusern. Diese lägen ohnehin schon auf dem niedrigsten Niveau seit über neun Jahren.



Letzte Woche hätten die International Nickel Study Group (INSG) und die International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Daten zur Marktbilanz bei Nickel, Blei und Zink präsentiert. Demnach habe es an allen drei Märkten von Januar bis November ein hohes Angebotsdefizit gegeben. Am globalen Nickelmarkt sei das Angebot laut INSG um 77,4 Tsd. Tonnen hinter der Nachfrage zurückgeblieben, da die Nachfrage stärker als das Angebot zugelegt habe. Dasselbe gelte für Blei mit einem Defizit von 169 Tsd. Tonnen gemäß Daten der ILZSG. Der Nachfrageanstieg habe hier auf einer breiten Basis gestanden. Im Falle von Zink habe sich das Defizit laut ILZSG auf 485 Tsd. Tonnen belaufen. Auch hier sei die Nachfrage gestiegen, allerdings moderat. Das Angebot habe hingegen stagniert, wobei sich eine deutlich höhere Minenproduktion nicht in einer höheren Raffinadeproduktion widergespiegelt habe. (22.01.2018/ac/a/m)





