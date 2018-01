Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Metallpreise legen zum Wochenauftakt in der Breite um bis zu 2% zu, so die Analysten der Commerzbank.Wie die letzten Freitag veröffentlichten Handelsdaten gezeigt hätten, habe China im Dezember wieder mehr Aluminium und Aluminiumprodukte exportiert. Die Ausfuhren hätten sich Daten der Zollbehörde zufolge auf 440 Tsd. Tonnen belaufen, 16% mehr als im Vormonat und 13% mehr als im Vorjahr. Dies sei zugleich der höchste Wert seit fünf Monaten gewesen. Gemeinsam mit den nach wie vor steigenden Lagerbeständen - die SHFE-Vorräte lägen mit 774 Tsd. Tonnen auf einem Rekordhoch - deute dies auf eine schwache Nachfrage in China selbst und auch auf eine möglicherweise wieder höhere Produktion hin.Die Analysten der Commerzbank hatten bereits in den letzten beiden Monaten mehrfach berichtet, dass die behördlich angeordneten Produktionskürzungen während der Wintermonate offenbar nicht vollständig umgesetzt werden. Trotz der zwischenzeitlich deutlich geringeren Ausfuhren habe China 2017 mit 4,8 Mio. Tonnen dennoch eine rekordhohe Menge Aluminium und Aluminiumprodukte exportiert. (15.01.2018/ac/a/m)