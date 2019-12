Wien (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in Österreich hat im Verlauf des Jahres 2019 merklich an Schwung verloren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Alles in allem würden die Analysten der RBI für das Gesamtjahr 2020 mit einem BIP-Wachstum von 0,8% (unverändert seit September) rechnen, was auch dem von ihnen für die Eurozone erwarteten BIP-Zuwachs entspreche. Im Folgejahr (2021) dürfte die konjunkturelle Dynamik in Österreich (1,4%) wieder etwas höher ausfallen als in der Eurozone (1,2%). Als maßgebliche Stütze der Konjunktur sollte sich 2020 einmal mehr die Inlandsnachfrage erweisen, während von den Netto-Exporten angesichts des sich erst im Jahresverlauf bessernden internationalen Umfeldes zwar kein Gegen-, aber auch kein Rückenwind zu erwarten sei.Die seit dem zweiten Quartal 2019 zu beobachtende schleppende Investitionsentwicklung dürfte auch für weite Teile des Jahres 2020 charakteristisch sein. Denn angesichts einer nachlassenden Auslandsnachfrage sowie der industriellen Schwächephase sollten Unternehmen Ausrüstungsinvestitionen zurückfahren, wohingegen sich die Bauinvestitionen nur leicht abschwächen dürften. Die Hauptlast zur Stützung der Konjunktur dürfte damit 2020 der private Konsum schultern. Zwar seien die Konsumenten nun vorsichtiger, was die Einschätzung zu Konjunktur und Arbeitsmarkt anbelange und dürften daher eine gewisse Konsumzurückhaltung an den Tag legen. Dem würden jedoch fiskalische Entlastungen sowie der weiterhin solide Arbeitsmarkt entgegenwirken. (17.12.2019/ac/a/m)