Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrieproduktion fiel im September um 0,6% gg. Vm., gleichbedeutend mit einem Minus im 3. Quartal von 1,1% gg. Vq., so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die einzig gute Nachricht sei gewesen, dass der Quartalsrückgang nicht so dynamisch ausgefallen sei wie in der Vorperiode. Insgesamt belaste die Industrie aber weiter die gesamtwirtschaftliche Aktivität. In diesem Zusammenhang dürften auch die heutigen Handelsbilanzdaten aus Deutschland Beachtung finden. Insgesamt gebe es derzeit wenige Gründe, kurzfristig allzu optimistisch bezüglich der konjunkturellen Perspektiven zu werden. Bei den Stimmungsindikatoren der Unternehmen in Deutschland (PMIs + ifo-Geschäftsklima) hätten im Oktober die Molltöne dominiert und auch die Auftragslage in der Industrie sei im 3. Quartal rückläufig gewesen.



An den Kapitalmärkten sei gestern wenig von Konjunkturpessimismus zu spüren gewesen. Vielmehr sei der DAX auf ein neues Jahreshoch angezogen, die Renditen von Bundes-, aber auch US-Staatsanleihen seien deutlich angestiegen. Der Euro sei im Vergleich zum US-Dollar indes in den Bereich von 1,105 USD zurückgefallen. Hintergrund für diese Entwicklung dürften Presseberichte sein, wonach die US-Strafzölle auf Importe aus China im Fall einer Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA stufenweise reduziert werden könnten. (08.11.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.