Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices (PMI) in der Eurozone hatten für März spürbare Rückgänge ausgewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der Industrie-PMI um satte zwei Indexpunkte auf 56,6 Punkte zurückgefallen. Dieser Wert dürfte bei der endgültigen Veröffentlichung unverändert vermeldet werden. Damit werde zwar weiterhin eine Expansion in diesem Sektor angezeigt, jedoch scheine die Stimmung bei den Unternehmen aus dem gemeinsamen Währungsgebiet ihren Hochpunkt zum Jahreswechsel 2017/18 überschritten zu haben. Vor dem Hintergrund der zunehmenden internationalen Handelsspannungen (Stichwort: Strafzölle), dem festeren Euro und der potenziellen politischen Risiken (Italien, Katalonien) würden die Analysten davon ausgehen, dass die europäische Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf auf eine etwas geringere BIP-Dynamik als zuletzt einschwenken werde.



Marktreaktion: Da für die einzelnen Länder der Eurozone bisher nur die Schnellschätzungen für Deutschland und Frankreich veröffentlicht worden seien, werde es spannend zu sehen sein, wie die anderen nationalen PMIs ausfallen würden. Auch hier sei von zum Teil spürbaren Rückgängen im Vergleich zum Februar-Wert auszugehen. Dem Euro dürfte es daher heute schwerfallen, sich zum US-Dollar deutlich über der Marke von 1,23 USD festzusetzen. (03.04.2018/ac/a/m)





