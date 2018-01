Tradegate-Aktienkurs Indorsia-Aktie:

Kurzprofil Indorsia Ltd:



Indorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (22.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Indorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Indorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Am 4. Dezember habe Idorsia seine Zusammenarbeit mit Janssen Biotech (JNJ) für Aprocitentan bekannt gegeben. Während der Analyst angenommen habe, dass nur USD 80 Mio. in GJ 2017 verbucht würden, gebe das Unternehmen an, dass in Q4/2017 ungefähr USD 160 Mio. verbucht werden dürften. Der Rest dürfte über die nächsten dreieinhalb Jahre verbucht werden. Der Analyst gehe nun in Q4/2017 von USD 160 Mio. aus.Am 4. Dezember habe Idorsia eine Forschungszusammenarbeit mit Roche im Bereich Krebs-Immuntherapie bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang bezahle Roche eine Sofortzahlung von CHF 15 Mio. an Idorsia und habe für eine weitere Zahlung von CHF 35 Mio. die Option auf eine exklusive Lizenzierung von Idorsia-Wirkstoffen und Wirkstoffen, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben würden, nach einer zuvor festgelegten Zeitdauer. Der Analyst habe die CHF 15 Mio. ebenfalls in Q4/2017 berücksichtigt.Die oben genannten Änderungen hätten einen positiven Effekt auf die Analysten-Schätzungen für GJ17 gehabt (EPS GJ17: CHF -0,19 statt bisher CHF -0,87), würden sich jedoch kaum auf die Bewertung von Idorsia auswirken, da der Analyst in erster Linie den Zeitpunkt der Zahlungen und nicht die Beträge geändert habe.Börsenplätze Indorsia-Aktie: