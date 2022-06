thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) (-1,3%) wolle trotz der volatilen Märkte am Teilbörsengang seiner Wasserstofftochter Nucera festhalten. Eine Entscheidung hierzu habe man im ersten Halbjahr angekündigt.



PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) (-1,2%) erlaube seinen US-Kunden nun auch die Vornahme von Krypto-Transfers auf externe Konten. Bislang sei der Handel digitaler Währungen wie Bitcoin oder Ether nur zwischen zwei PayPal-Konten möglich gewesen.



Die Aktien des E-Commerce-Softwareanbieters Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) (+2,8%) hätten von Meldungen über einen geplanten Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 profitiert.



Die Aktie von Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) (+5,4 %) habe von der Aussicht auf den Erhalt einer Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Unternehmens profitiert, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Empfehlung hierfür ausgesprochen habe. (09.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der spanische Textilkonzern Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) (+6,3 %) verbuchte im ersten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung von 80% auf EUR 760 Mio., wobei der Umsatz um satte 36% auf EUR 6,7 Mrd. kletterte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Profitiert habe der weltgrößte Bekleidungskonzern, zu dem unter anderem auch die Marke Zara gehöre, von höheren Ausgaben der Kunden für Bekleidung nach Monaten der pandemiebedingten Zurückhaltung. Durch die erfolgreiche Weitergabe der höheren Kosten bzw. Preise sei es Inditex auch gelungen, die Bruttomarge auf 60% und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren zu katapultieren. Die anhaltende Erholung des Geschäfts in Europa und den USA habe die teilweise Kompensation des Umsatzentfalls aufgrund der Schließung von 502 Geschäften in Russland ermöglicht. Hierfür habe Inditex im Berichtsquartal eine Wertberichtigung in Höhe von EUR 216 Mio. verbucht.