Wien (www.aktiencheck.de) - Unternehmensseitig legte Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) gestern Quartalszahlen vor, welche weitestgehend im Rahmen der Erwartungen lagen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Finanzinvestor KKR möchte Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) übernehmen. Das Angebot liege bei EUR 63 und damit etwa 31,5% über dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Im Zuge der gestrigen Pressemitteilung habe der Berliner Medienkonzern seinen Umsatz- und Ergebnisausblick reduziert. Grund dafür seien eine schwächere Konjunktur und die Einführung einer Digitalsteuer in Frankreich. Aufgrund der Angebotslegung habe Axel Springer gestern ein Kursplus von 11,5% verzeichnet und an der Spitze des MDAX gestanden.Morgen würden die Quartalszahlen von DO & CO (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Wien: DOC) präsentiert. (13.06.2019/ac/a/m)