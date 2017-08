Neben Zara, Massimo Dutti und Pull & Bear würden zum Imperium des Mode-Champions auch die Ketten Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe sowie Zara Home gehören. Parallel zu den stationären Geschäften würden die Kollektionen auch online vertrieben. Erfolgsrezept der Spanier sei die so genannte "Fast Fashion", die von Inditex quasi erfunden worden sei. D.h. das Unternehmen greife neue Modetrends auf, die binnen kürzester Zeit umgesetzt würden. So dauere es im Schnitt gerade einmal rund drei Wochen vom neuen Designentwurf bis auf die Kleiderstange. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten lasse Inditex nicht in Asien, sondern überwiegend in Spanien, Portugal, Marokko und der Türkei fertigen. Dazu komme:



Sämtliche Läden seien mit der Zentrale so vernetzt, dass die Verkäufe und Bestände täglich übermittelt würden. Dadurch sähen die Designer stets, welche Schnitte und Stoffe gerade ganz besonders bzw. eher weniger gefragt seien, und könnten dies bei den nächsten Entwürfen entsprechend berücksichtigen. Zudem würden die Kollektionen meist im Abstand von wenigen Wochen wechseln. Damit erspare sich der Konzern zum einen Abverkaufsaktionen mit geringeren Margen. Zum anderen würden die Kunden dadurch regelmäßig in die Läden strömen.



Im laufenden Jahr habe Inditex wieder einmal einen Auftakt nach Maß erwischt. So hätten die Umsätze in den ersten drei Monaten (per 30. April) auf 5,6 Milliarden Euro gesteigert werden können (+14%). Beim Nettogewinn habe sogar ein Anstieg um 18% auf 654 Millionen Euro zu Buche gestanden.



Als Investment zeichnet sich unser aktuell einziger Spanien-Champion durch ein überzeugendes Chance-Risiko-Profil aus, so die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief". So betrage die Verlust-Ratio lediglich 1,55, weshalb Inditex zu den zehn Mitgliedern des boerse.de-Champions-Defensiv-Index zähle. Dem stünden seit 2007 eine hohe 92%ige Gewinn-Konstanz sowie im Mittel 15% Kursgewinn pro Jahr gegenüber (Dividendenrendite 2,0%).



Rechnerisch eröffne sich auf Sicht der kommenden fünf Jahre das Potenzial zur Kursverdoppelung. Deshalb nutzen die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" das vorliegende Nachkaufsignal zum elften Einstieg (Schnitt bislang +59%) in die Inditex-Aktie. (Ausgabe 402 vom 02.08.2017) (04.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





