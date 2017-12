Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (04.12.2017/ac/a/a)

Chiara Battistini, Analystin von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal weiterhin zum Kauf der Aktie des Bekleidungskonzerns Inditex S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF).Das dritte Quartal des spanischen Konzerns dürfte stark begonnen haben, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Im weiteren Verlauf dürfte sich das Wachstum allerdings deutlich abgeschwächt haben. Im vierten Quartal dürfte Inditex dann wieder zu prozentual zweistelligem Wachstum zurückkehren.Chiara Battistini, Analystin von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Inditex-Aktie mit einem Kursziel von 38 Euro bestätigt. (Analyse vom 04.12.2017)