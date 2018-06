Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (28.06.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktie: Attraktives Chance/Risiko-Profil - AktienanalyseDer Modehersteller Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) bleibt in seiner Branche das Maß aller Dinge, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Während Konkurrent H&M immer tiefer in die Krise rutsche, habe der spanische Konzern Gewinn und Umsatz im Auftaktquartal 2018 erneut steigern können - trotz Gegenwinds durch den starken Euro. Unterm Strich habe Inditex zwischen Februar und April 668 Mio. Euro und damit zwei Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Analysten hätten mit einem Rückgang gerechnet. Auch der Umsatz sei besser ausgefallen als erwartet. Die Erlöse seien um zwei Prozent auf 5,7 Mrd. Euro geklettert. Ohne Währungseffekte habe das Plus bei sieben Prozent gelegen. Auch im laufenden zweiten Quartal sei Inditex weiter auf Erfolgskurs. In den ersten sechs Wochen habe der Umsatzzuwachs in lokaler Währung gerechnet bei neun Prozent gelegen. Auch hier hätten Analysten ein Minus prognostiziert. Weiter positiv: Inditex sei es gelungen, die viel beachtete Bruttomarge von 58,2 auf 58,9 Prozent zu verbessern.Das Analysehaus RBC habe daher das Kursziel für Inditex von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der spanische Textilkonzern habe bei der Bruttomarge den Wendepunkt zum Besseren erreicht, so Richard Chamberlain. Dies sollte Anleger beruhigen, die sich wegen Konkurrenz durch reine Online-Händler Sorgen gemacht hätten. Andere Analysten würden ins gleiche Horn stoßen. Goldman Sachs traue den Papieren sogar 35,50 Euro zu. Dieses Kursziel impliziere ein Aufwärtspotenzial von knapp 20 Prozent. (Ausgabe 25/2018)Börsenplätze Inditex-Aktie:Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:29,66 EUR -0,72% (28.06.2018, 09:04)