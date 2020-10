Bonn (www.aktiencheck.de) - In Indien geht die Anzahl der täglichen Neuinfektionen langsam zurück, so die Analysten von Postbank Research.



Die im Zuge der Coronavirus-Krise ergriffenen Maßnahmen würden zurückgefahren; die Wirtschaft beginne, sich zu erholen. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im September auf den höchsten Wert seit Januar 2012 gestiegen und auch weitere Indikatoren - wie beispielsweise der Energieverbrauch, die Exporte und die Autoverkäufe - würden auf eine Wiederbelebung der Konjunktur hindeuten.



Der indische Aktienmarkt habe seit Anfang Oktober in Euro um drei Prozent zulegen können; Aktien von Banken, die mit 17 Prozent gewichtet seien, hätten ein Plus von knapp neun Prozent verzeichnet. Am Freitag stehe die Zinsentscheidung der Indischen Zentralbank an. Es werde damit gerechnet, dass die Refinanzierungskosten der Kreditinstitute auf dem aktuellen Rekordtief verbleiben würden, wodurch sich die Kurserholung von Bankaktien fortsetzen könnte. Mit einem Minus von 33 Prozent seit Jahresbeginn bestehe noch Luft nach oben. (08.10.2020/ac/a/m)



