In Indien ein Unternehmen zu betreiben, sei kein einfaches Unterfangen. Das Land sei sehr groß und vielfältig. Infrastruktur- und regulatorische Einschränkungen würden oftmals Hindernisse darstellen. Deshalb sei es für Investoren wichtig, Unternehmen auszuwählen, die wissen würden, wie man sich auf so schwierigem Terrain bewege. So verfüge beispielsweise die Housing Development Finance Corporation (HDFC) (ISIN INE001A01036/ WKN A1C3WN) über ein tiefes Verständnis des komplexen Immobiliengeschäfts in Indien mit seinen regionalen Besonderheiten und könne deshalb in allen Staaten des Landes tätig sein. Darüber hinaus profitere HDFC von der großen Erfahrung im Hypothekenfinanzierungsgeschäft.



Das Gleiche gelte für ITC (ISIN INE154A01025/ WKN A0HF08), das größte Tabakunternehmen des Landes, das in der Lage sei, die unterschiedlichen Regeln und Vorschriften des Landes zu befolgen und dabei erfolgreiche Geschäfte zu machen. Die Fähigkeit, in einem solchen Umfeld zu navigieren, sei für etablierte Unternehmen von großem Vorteil, da die regulatorische Heterogenität des Landes Eintrittsbarrieren für Neueinsteiger, einschließlich internationaler Herausforderer, darstelle.



Unabhängig vom Wahlergebnis dürften Finanzdienstleister profitieren, denn sowohl die BJP als auch die größte Oppositionspartei Congress Party würden sich für die Schaffung von Arbeitsplätzen einsetzen und sich auf eine Verbesserung der Infrastruktur konzentrieren. Dies werde mehr Arbeitsplätze für die Mittelschicht schaffen, deren Einkommenszuwachs ihr Bedürfnis für Autokredite, Kreditkarten, Investmentfonds und andere Finanzprodukte steigern werde. Unternehmen, die gut positioniert seien, um davon zu profitieren, seien HDFC und die HDFC Bank, die sehr gut geführte größte Privatbank des Landes. Sie sei ein führender Anbieter in den oben genannten Finanzdienstleistungsbereichen und könne somit die aufstrebende Mittelschicht bedienen. Die Bank habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten sowohl eine Eigenkapitalrendite als auch ein Wachstum von jeweils rund 20 Prozent erzielt und werde diesen Weg voraussichtlich fortsetzen. Unserer Meinung nach ist das ein Paradebeispiel für die Art von Unternehmen, die wachsen sollten, egal welche Partei an der Macht ist, so die Experten von Vontobel Asset Management.



Das größte Risiko für die indische Wirtschaft bestehe in einem starken Anstieg der globalen Ölpreise. Indien brauche viel Öl und das Land produziere nicht annähernd genug. Es müsse etwa 80 Prozent seines Bedarfs importieren, sodass sehr hohe Ölpreise eine Herausforderung für das Land darstellen würden, da sie das Leistungsbilanzdefizit in die Höhe treiben würden und damit den Staatshaushalt aus dem Gleichgewicht bringen könnten.



Vor diesem Hintergrund seien auch Unternehmen attraktiv, die in der Lage seien, diese wirtschaftlichen Herausforderungen und ihre Risiken zu meistern. So seien etwa IT-Dienstleistungsunternehmen wie TCS und HCL Tech (ISIN INE860A01027/ WKN 932461) weltweit wettbewerbsfähig und vor allem von der globalen Nachfrage getrieben, was ihnen eine gewisse Unabhängigkeit von der Inlandsnachfrage verleihe.



Abgesehen von den bevorstehenden Wahlen gehöre Indien zu den robustesten Entwicklungsländern. Das Land zeichne sich durch ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum aus und seine Auslandsverschuldung sei moderat - dank seines Schuldenprofils sei das Land durch den Anstieg des US-Dollar weniger ins Schleudern gekommen als andere Schwellenländer. Die Aktienmärkte würden dazu neigen, auf politische Entwicklungen überzureagieren. Dabei werde das Wachstum Indiens von seinem großen, vielfältigen und dynamischen Privatsektor getrieben, der sich unter beiden möglichen Regierungskonstellationen weiterhin entfalten werde. (06.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jin Zhang, Senior Portfoliomanager, Quality Growth Boutique, Vontobel Asset Management