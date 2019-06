Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aktienindex in Mumbai legte im Mai gegen den globalen Trend um knapp 2% zu und kletterte auf ein neues Rekordhoch, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".Nach seinem fulminanten Wahlsieg gelte es für Modi jetzt, wirtschaftlich zu liefern. In seiner ersten Amtszeit habe er nur einen Teil von dem eingehalten, was er den Wählern vollmundig versprochen habe. Das Wachstum im vierten Quartal des Fiskaljahres 2018/2019 sei mit 5,8% erheblich schwächer ausgefallen als allgemein angenommen. Statt der versprochenen Abermillionen neuer Jobs habe die Arbeitslosenrate 2018 auf dem höchsten Stand seit 45 Jahren gelegen, zum Teil natürlich bedingt durch das weiterhin starke Bevölkerungswachstum. Keineswegs zufällig habe Modi seinen Wahlkampf daher vor allem mit hindu-nationalistischen Inhalten und außenpolitischen Erfolgen geführt.Die Notenbank habe Anfang Juni auf die schwächeren Wirtschaftsdaten reagiert. Sie habe den Leitzins um 0,25% auf 5,75% gesenkt, das tiefste Niveau seit neun Jahren. (Ausgabe Juni 2019) (24.06.2019/ac/a/m)