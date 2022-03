Wien (www.aktiencheck.de) - Indien trägt die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mit und zeigt auch keine Neigung, dies künftig zu tun, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf Indiens Konsumenten und Unternehmen würden sich vermutlich besser durch fiskalische Maßnahmen (z.B. Steuersenkungen) abfedern lassen als sie durch geldpolitische Schritte bekämpfen. Aber auch ohne die Effekte vom Ukrainekrieg und die Sanktionen dürfte Indien Gegenwind bei der Binnenkonjunktur bekommen. Die Einmaleffekte der angestauten Nachfrage im Zuge der Pandemie würden allmählich auslaufen und der Einkommenszuwachs seither sei schwach gewesen, was im Gegenzug den Binnenkonsum belaste. Der Preisschock von der Energie- und Rohstoffseite komme obendrauf. Der noch vor Kriegsausbruch in der Ukraine vorgelegte neue Budgetentwurf der Regierung sei eine Gratwanderung gewesen, die insgesamt wohl als gelungen bezeichnet werden könne. Für das kommende Jahr seien massive Ausgabenerhöhungen geplant, die vor allem in Infrastruktur und Wohnungsbau, aber unter anderem auch in die Solarindustrie fließen sollten. Die Kehrseite dessen sei ein deutlich steigendes Budgetdefizit, das mit 6,4% des BIP veranschlagt werde, aber aller Erfahrung nach wohl darüber liegen werde. Für 2022/23 würden 6 bis 7% reales Wirtschaftswachstum erwartet, was ein Spitzenwert unter den großen Volkswirtschaften wäre.Indiens Aktienmarkt, mit einer der stärksten Schwellenländerbörsen 2021, sei auch heuer bislang Outperformer und liege per 22.03.2022 gerade einmal rund ein Prozent im Minus gegenüber dem Jahresbeginn. Viele Unternehmen dürften es aber schwer haben, an die Gewinnsteigerungen des Vorjahres anzuknüpfen; das Risiko von verfehlten Erwartungen wachse. (emreport März 2022) (28.03.2022/ac/a/m)