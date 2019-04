Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Aktienmarkt legte im März kräftig zu, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Die stark Hindu-nationalistisch geprägte BJP habe vor fünf Jahren mit einem Erdrutschsieg klar die absolute Mehrheit der Sitze erobert. Premierminister Modi sei heute aber längst nicht mehr so populär wie noch vor fünf Jahren. Falls seine BJP erneut eine absolute Parlamentsmehrheit erringen sollte, werde diese höchstwahrscheinlich sehr viel kleiner ausfallen. Möglicherweise werde sie künftig auf einige (kleine) Bündnispartner angewiesen sein, mit denen sie sich in einer Wahlallianz (der NDA) zusammengeschlossen habe. Das Regieren könnte für Modi dann schwieriger werden als bisher. Und auch eine Pattsituation sei nicht völlig ausgeschlossen, bei der es keine klaren Koalitionsmehrheiten im Parlament gebe.In letzterem Fall könnte ein empfindlicher Kursrückschlag an der Börse in Mumbai drohen. Die jüngste Stärke des indischen Aktienmarktes sei ohnehin auf eher wenige große Titel beschränkt und wirke nicht übermäßig überzeugend. Das Wachstum der Volkswirtschaft sowie der Unternehmensgewinne habe deutlich an Schwung verloren. Die neuen Fiskalmaßnahmen sowie die jüngste Zinssenkung der Notenbank (um 0,25% Anfang April) würden hier wohl frühestens in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres für Belebung sorgen können. Es bräuchte wohl schon einen unerwartet deutlichen Sieg Modis, um den indischen Aktienmarkt kurzfristig weiter nach oben zu katapultieren. (Ausgabe April 2019) (17.04.2019/ac/a/m)