Wien (www.aktiencheck.de) - Die seit Mitte Mai eingeführten Lockerungen der Restriktionen in Indien spiegeln sich in der darauf folgenden Belebung der wirtschaftlichen Aktivität wider, die aufgrund des Nachholeffekts im Konsumverhalten eingesetzt hat, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".



Allerdings sei mit einer Verlangsamung des Wachstumsmomentums zu rechnen. Die Ausbreitung des Corona-Virus habe zugenommen, es seien neue Rekordwerte bei Neuansteckungen erreicht worden. Obwohl die landesweiten Restriktionen schrittweise gelockert würden, komme es aufgrund steigender Fallzahlen regional zu neuerlichen Lockdowns. Das könnte zu einer andauernden höheren Risikoaversion privater Haushalte führen und den Konsum dämpfen. Indien habe ein relativ kleines Stimuluspaket aufgelegt, der fiskalpolitische Spielraum sei in dieser Hinsicht eingeschränkt und die die Notenbank habe bereits Zinssenkungen durchgeführt.



Die indische Handelsbilanz habe zu positiven Überraschungen geführt. Erstmals seit Januar 2002 habe ein Überschuss erzielt werden können. Die Ursache dafür liege zum einen in einem Anstieg der Exporte (v.a. hochwertige technische Produkte, Chemikalien und Textilien), zum anderen bei niedrigeren Importen, aufgrund einer schwächeren inländischen Nachfrage. Diese Dynamik dürfte in den nächsten Monaten anhalten. Die Arbeitsmarktdaten hätten nach den Tiefpunkten im Frühjahr in den letzten Wochen ebenfalls eine Erholung gesehen, allerdings bei niedrigem Lohnzuwachs. Dieser Effekt sei dadurch zu erklären, dass die Beschäftigungszahlen vor allem im ländlichen Bereich gestiegen seien, wo die Lohnraten deutlich niedriger seien als im urbanen Raum. Letzterer zeige immer noch Schwäche, da dort besonders stark betroffene Sektoren überdurchschnittlich stark vertreten seien (z.B. Restaurants, Beherbergung, Tourismus). (Ausgabe August 2020) (12.08.2020/ac/a/m)





