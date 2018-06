Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika. (28.06.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse des Analysten Brian Abrahams von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Brian Abrahams von RBC Capital Markets rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) nur noch mit einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets nehmen auf die bisherige Auffassung Bezug, wonach die Rückschläge bei den epacadostat- und baricitini-Programmen von Incyte Cop. mit zu heftigen Kursabschlägen bestraft worden seien und aufgrund der Jakafi-Wachstumsmöglichkeiten Kurspotenzial bestehe.Nach den verbuchten Kursgewinnen habe dieses Szenario nun aber an Gültigkeit verloren. Solange sich keine neuen Chancen auf neue Einnahmenströme abzeichnen würden, dürfte sich der Aktienkurs in einer Seitwärtsrange bewegen, so die Einschätzung des Analysten Brian Abrahams.In ihrer Incyte-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel von "outperform" auf "sector perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 76,00 auf 74,00 USD.Börsenplätze Incyte-Aktie:Berlin-Aktienkurs Incyte-Aktie:56,51 Euro -1,33% (28.06.2018, 13:55)