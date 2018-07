Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

59,73 Euro -1,99% (13.07.2018, 16:22)



Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:

USD 69,74 -1,97% (13.07.2018, 16:34)



ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika. (13.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse von Analyst Matthew Harrison von Morgan Stanley:Aktienanalyst Matthew Harrison von Morgan Stanley rät Anlegern laut einer Aktienanalyse nur noch zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY).Wesentliche Katalysatoren dürften bei Incyte Corp. wohl kaum vor 2019 auftauchen. Solange wird sich der Aktienkurs nach Ansicht der Analysten von Morgan Stanley in etwa der Marktentwicklung anpassen.Die Breite und Diversität der Pipeline von Incyte verdiene Anerkennung. Analyst Matthew Harrison glaubt, dass 2019 zu einem Schlüsseljahr für Incyte wird.In ihrer Incyte-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel von "overweight" auf "equal-weight" zurück, halten aber am Kursziel von 76,00 USD fest.Börsenplätze Incyte-Aktie: