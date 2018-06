Europäische Ergebnisse



- Arm gespart: Trotz zehn Jahren Niedrigzinsumfeld würden 78% der europäischen Befragten weiterhin Sparanlagen und Tagesgelder nutzen. Auf Kapitalmarktinvestments würden lediglich 24 Prozent der Befragten setzen. Dabei seien lediglich 41% der Befragten zufrieden damit, was ihre Sparanlagen abwerfen würden.

- Investments - Fehlanzeige: 76% der Befragten würden keine Kapitalmarktinvestments für ihre Geldanlage nutzen. Mit 73% hätten die meisten Festgeld/Tagesgeld, 56% würden ein Sparkonto besitzen, 30% eine Lebens- oder Rentenversicherung und 17% würden in eine Betriebsrente investieren. Diejenigen, die anlegen würden, würden Fonds (15 Prozent), Aktien (12 Prozent) oder Anleihen (7 Prozent) nutzen.



- Geringer Risikoappetit: Eine überwältigende Mehrheit der Befragten traue sich wenig bis keine Risikobereitschaft zu. So seien 40% "sehr sicherheitsorientiert" und 30% "eher sicherheitsorientiert". Sie würden ihr Kapital lieber erhalten wollen als vermehren und auf Ertrag verzichten, damit die Anlage nur keinen Marktschwankungen ausgesetzt sei.

- Auf lange Sicht: Während nur rund jeder Vierte sein Erspartes kurzfristig ausgeben wolle, hätten mehr als die Hälfte aller Befragten einen mittel- oder langfristigen Anlagehorizont. Ein weiteres Viertel der Befragten habe den Zeitrahmen zur Erreichung ihrer Anlageziele nicht benennen können.

- Keine Zinsänderung erwartet: 62% der Befragten würden kurzfristig nicht mit steigenden Zinsen rechnen. Fast ein Drittel der Europäer (29%) gebe aber auch zu, dazu keine Meinung zu haben.



- Wissen über regelmäßige Erträge und Mischfonds ausbaufähig: 57% der Befragten sei nicht bekannt, dass Aktien, Anleihen und Investmentfonds regelmäßige Erträge generieren würden, die unabhängig von den Schwankungen des Aktienmarktes ausgezahlt würden und die Marktvolatilität abfedern könnten. Des Weiteren verstünden 66% der Befragten nicht die Vorteile eines breiten Mischfonds und wie er ihnen helfen könne, Marktschwankungen zu minimieren und ein attraktives und regelmäßiges Einkommen zu erzielen.



Die wichtigsten Ergebnisse aus den einzelnen Ländern:



Income-Barometer Belgien



- In Belgien sei das zweithöchste Niveau von Anlegern in Europa zu finden (29%), parallel hätten die Befragten aber auch einen hohen Sparanteil: 89% belgischer Investoren hätten entweder eine Sparanlage und ebenfalls 89% ein Tagesgeld (europäischer Durchschnitt von 73% bzw. 56%).

- Belgien weise den höchsten Anteil an Befragten auf, die langfristig für den Ruhestand sparen würden (33% der Befragten gegenüber einem europäischen Durchschnitt von 21%).

- Die Belgier seien vergleichsweise pessimistisch hinsichtlich der Zinsentwicklung und unzufrieden mit der Anlageperformance ihrer Sparprodukte (61% im Vergleich zu 49%).

- 36% der Belgier seien an einer Geldanlage interessiert, die regelmäßige Erträge ausschütte (im Vergleich zu 29% im europäischen Durchschnitt).



Income-Barometer Deutschland



- Deutsche Sparer seien am unzufriedensten mit den Erträgen ihrer Sparanlagen (67% im Vergleich zum europäischen Durchschnitt mit 49%).

- Vergleichsweise wenige Deutsche würden sich noch auf Tages-/Festgelder verlassen (29% der Befragten gegenüber einem europäischen Durchschnitt von 73%).

- Deutsche Sparer seien europaweit am stärksten besorgt, dass die Inflation den Wert ihrer Ersparnisse im Laufe der Zeit aufzehre (29 Prozent im Vergleich zu 22% europäischer Durchschnitt).

- Deutsche Sparer seien eher bereit zuzugeben, dass sie das Thema Geldanlage nicht verstünden (34% der Befragten würden sagen, dass sie deshalb nicht investieren würden - im europäischen Durchschnitt sind es 23%).



Income-Barometer Großbritannien



- Nur 18% der britischen Befragten seien Anleger - das sei deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 24%.

- Das Thema Geldanlage scheine den Briten nicht sehr vertraut zu sein - hier habe es die höchsten Anteile der "weiß nicht"-Antworten gegeben. So hätten beispielsweise 41% der Befragten angegeben, sie würden nicht wissen, warum sie nicht am Kapitalmarkt investieren würden, 36% hätten ihren Anlagehorizont nicht angeben können, 33% würden nicht wissen, wie sich ihr Anlageverhalten im Niedrigzinsumfeld verändert habe und 25% seien nicht in der Lage gewesen, ihre Risikobereitschaft zu benennen. Das lasse auf Nachholbedarf bei der Vermittlung von Finanzwissen und Beratungsbedarf bei der Geldanlage schließen.



Income-Barometer Italien



- In Italien seien europaweit die wenigsten Investoren zu finden (13% der Befragten gegenüber einem europäischen Durchschnitt von 24%).

- Italienische Anleger würden sich am sicherheitsorientiertesten in Europa zeigen.

- In Italien würden sich die wenigsten Befragten finden, die wissen würden, dass Aktien und Anleihen regelmäßige Erträge generieren würden, hier seien auch den wenigsten Befragten die Vorteile von Mischfonds bekannt.



Income-Barometer Österreich



- Österreich sei die Heimat der meisten Sparer (92% verglichen mit dem europäischen Durchschnitt von 78%) und vor allem Anleger (38% verglichen mit 24% im europäischen Durchschnitt).

- Österreichische Sparer seien die proaktivsten Investoren angesichts niedriger Sparerträge.

- Die österreichischen Befragten würden sich am stärksten von Marktschwankungen verunsichern lassen (49% verglichen mit 22% in Europa) und seien am pessimistischsten darüber, wann die Zinsen auf attraktive Niveaus zurückkehren würden (59% würden dies erst in fünf Jahren erwarten).



Income-Barometer Spanien



- Mit 44 Prozent seien die spanischen Befragten besonders an einer Geldanlage interessiert, die regelmäßige Erträge ausschütte (der europäische Durchschnitt liege bei 29%).

- Die spanischen Befragten seien besonders optimistisch, dass die Zinsen in naher Zukunft steigen würden - 16 Prozent würden bis Ende 2018 höhere Zinsen erwarten (im Vergleich zu 9% im europäischen Durchschnitt).

- Die Spanier würden ein überdurchschnittlich hohes Interesse an zukünftigen Investments wie in Multi Asset Fonds oder sogar Aktien zeigen. (27.06.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jeder zweite Sparer in Europa ist mit den Erträgen seiner Sparanlagen unzufrieden, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Allerdings hätten die Wenigsten trotz inzwischen zehnjährigem Niedrigzinsumfeld ihr Anlageverhalten geändert: Als Grund hierfür werde neben der Angst vor Schwankungen am Kapitalmarkt vor allem fehlendes Kapitalmarktwissen genannt. Dies zeige das erste europäische Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management, eine repräsentative Umfrage unter 8.000 Privatanlegern aus Belgien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich und Spanien, die im März und April 2018 durch die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) durchgeführt worden sei. Die Studie erfasse das aktuelle Spar- und Anlageverhalten von Frauen und Männern ab 18 Jahren, Hintergründe und Zufriedenheit, sowie Anlagehorizont, Risikobereitschaft, Einstellung zu und Wissen über Zinsen, regelmäßige Erträge ("Income") und Fondslösungen.Festgefahrenes SparverhaltenDie Studie zeige, dass die überwiegende Mehrheit der europäischen Anleger ihr Erspartes in kurzfristigen, kaum verzinsten Sparprodukten horte. So würden 56 Prozent der Befragten Sparbücher und 73 Prozent Festgelder nutzen. Investmentprodukte wie Fonds, Aktien oder Anleihen würden dagegen nur 24 Prozent besitzen. Dabei gebe mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont hätten, was bedeute, dass sie gar nicht täglich über ihr Geld verfügen müssten. "Das Income-Barometer zeigt, dass 76 Prozent der befragten europäischen Privatanleger weiterhin nicht auf die Ertragskraft des Kapitalmarkts setzen. Seit einem Jahrzehnt müssen Sparer immer weiter sinkende Zinsen für ihre Sparprodukte und immer geringere Erträge daraus hinnehmen. Und obwohl sich beispielsweise der US-Aktienmarkt in dieser Zeit verdreifacht hat, schauen viele Privatanleger tatenlos zu und verharren in ihren vermeintlich sicheren Anlagehäfen", erläutere Christoph Bergweiler, Leiter Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland bei J.P. Morgan Asset Management.Furcht vor dem UnbekanntenAuf die Frage nach den Gründen für diese Untätigkeit würden 23 Prozent der europäischen Sparer zugeben, dass sie das Thema nicht verstehen und deshalb lieber die Finger davon lassen würden, weitere 22 Prozent hätten Angst vor Schwankungen und damit verbundenen möglichen Verlusten. Jeder Vierte glaube, nicht genug Geld für Investments am Kapitalmarkt zu besitzen. Ihre Risikobereitschaft bei der Geldanlage würden die meisten europäischen Privatanleger als sehr gering ausgeprägt einschätzen: So möchten 40 Prozent kein Risiko eingehen und das Kapital lieber erhalten, als es zu vermehren. Weitere 30 Prozent würden sich als sicherheitsorientiert beschreiben - ihnen würden auch weniger hohe Erträge reichen, wenn nur die Schwankungen gering ausfallen würden.Kein Ausweg aus dem Dilemma?Dabei sei 62 Prozent der europäischen Befragten bewusst, dass es in absehbarer Zeit keine attraktive Verzinsung auf Sparanlagen und Festgelder geben werde: 23 Prozent würden erwarten, dass die Zinsen in zwei bis drei Jahren, 39 Prozent sogar erst dass sie in fünf oder mehr Jahren auf ein Niveau von drei Prozent oder mehr ansteigen würden. Es gebe aber auch mit 29 Prozent rund ein Drittel an, keine Meinung zu den Zinsaussichten zu haben.Auch seien sich mit 43 Prozent weniger als die Hälfte der europäischen Privatanleger bewusst, dass Aktien, Anleihen oder Investmentfonds eine Quelle für regelmäßige Erträge aus Zinsen und Dividenden böten, die noch dazu unabhängig von Kapitalmarktschwankungen ausgezahlt würden und diese somit abfedern könnten - dies lasse auf eine mangelnde Vertrautheit mit grundlegenden Anlagekonzepten hindeuten."Es gibt nach wie vor große Wissenslücken über Kapitalmärkte und einfache Anlagelösungen, so dass viele Europäer mit ihrer Geldanlage auf verlorenem Posten stehen. Doch angesichts steigender Lebenserwartung und sinkender Renten ist es umso wichtiger, die Portfolios für die Realitäten des heutigen Zinsumfelds zu präparieren. Dazu gehört auch, die Geldanlage so zu planen, dass auf lange Sicht Anlageziele erreicht werden können", unterstreiche Bergweiler und führe aus: "Wer weiterhin meint, mit vermeintlich sicheren Sparanlagen den niedrigen Zinsen trotzen zu können, sieht tatenlos zu, wie sein Erspartes immer weniger wird. Um heute ein attraktives Ertragsniveau zu erreichen ist es notwendig etwas mehr Risiko bei der Geldanlage einzugehen. Gerade bei der langfristigen Anlage gleichen sich Marktschwankungen aus und die Kraft des Zinseszinseffekts kann ihre Wirkung entfalten. Bei Wiederanlage der Erträge wachsen die Summen schneller als durch die einfache Verzinsung, da sie Erträge aus Erträgen erzielen und das Vermögen im Laufe der Zeit exponentiell wächst", so Bergweiler.Finanzberatung wichtig wie nie zuvorAngesichts der Verunsicherung vieler Sparer wundere es nicht, dass viele auf die Frage, wie sie in den nächsten zwölf Monaten würden investieren wollen, ratlos reagieren würden. So würden 43 Prozent schlichtweg nicht wissen, was sie mit ihrem Ersparten anfangen sollten, jeder Dritte plane, weiterhin in Sparprodukten zu verharren. "Dies zeigt, dass gute Finanzberatung wichtig und nach wie vor sinnvoll ist. So muss die Angst vor Marktschwankungen und fehlendem Wissen über die Kapitalmärkte Sparer nicht Schachmatt setzen: Ein erster Schritt, um aus Sparern Anleger zu machen, könnten breit gestreute Mischfonds sein, die dazu beitragen können, regelmäßige Erträge zu generieren und gleichzeitig Schwankungen und Risiken zu minimieren," betone Bergweiler abschließend.Zum Income-Barometer 2018 von J.P. Morgan Asset ManagementDas 1. Europäische Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management basiere auf einer repräsentativen Befragung durch die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) unter rund 8.000 Frauen und Männern ab 18 Jahren. Diese habe im März und April 2018 in Belgien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich und Spanien stattgefunden. Die Studie erfasse das aktuelle Spar- und Anlageverhalten der Privatanleger, ihre Risikobereitschaft, Gründe für und Zufriedenheit mit ihrem Anlageverhalten sowie ihre Einstellung zu und Wissen über Zinsen, regelmäßige Erträge ("Income") und Fondslösungen.