Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs InTiCa Systems-Aktie:

8,00 EUR +1,27% (29.11.2019, 12:55)



ISIN InTiCa Systems-Aktie:

DE0005874846



WKN InTiCa Systems-Aktie:

587484



Ticker-Symbol InTiCa Systems-Aktie:

IS7



Kurzprofil InTiCa Systems AG:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (29.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7).Mit zahlreichen Produkten für den Bereich E-Solutions, der aktuell insbesondere vom Wachstum der E-Mobilität vorangetrieben werde, habe sich InTiCa Systems für den laufenden Strukturwandel sehr gut positioniert. Und stoße auf eine stark zunehmende Nachfrage, wie der Auftragsbestand verdeutliche, der in den letzten anderthalb Jahren um mehr als 120 Prozent auf 118 Mio. Euro zugelegt habe.Das daraus resultierende Potenzial habe sich in den Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019 erstmals deutlich niedergeschlagen. Das Unternehmen habe die Erlöse in Relation zur Vorjahresperiode auf 21,2 Mio. Euro nahezu verdoppeln und einen operativen Verlust in eine EBIT-Marge von 5,7 Prozent drehen können.Das sei zwar noch nicht repräsentativ für den aktuellen Status, da margenstarke Einmalerlöse aus dem Projektgeschäft für einen Ausreißer nach oben gesorgt haben dürften. Dennoch verdeutliche dies, dass sich InTiCa nun auf einem intakten Wachstumspfad mit im Trend steigenden Margen bewege. Das Management habe deswegen die Umsatz- und EBIT-Prognose für das laufende Jahr deutlich angehoben und erwarte auch für 2020 trotz des nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfelds weiteres Wachstum.Nachdem die InTiCa Systems-Aktie an der Börse zuletzt entdeckt wurde und mit einem kräftigen Kurssprung glänzen konnte, sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, aktuell ein weiteres Potenzial von rund 40 Prozent und bekräftigt sein "buy"-Votum. (Analyse vom 29.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link