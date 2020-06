Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (03.06.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum spekulativen Kauf der Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7).Wie zur Bilanzpressekonferenz schon vorab gemeldet worden sei, sei InTiCa auf Basis eines hohen Auftragsbestands ein sehr dynamischer Start in das neue Geschäftsjahr gelungen. Der Umsatz sei im ersten Quartal um 34,0 Prozent auf 18,3 Mio. Euro gesteigert worden, was in eine Verbesserung des EBITDA um 32,0 Prozent auf 2,0 Mio. Euro und nahezu in eine Verdopplung des EBIT auf 0,6 Mio. Euro habe umgemünzt werden können. Das Periodenergebnis habe sich von 0,1 auf 0,3 Mio. Euro erhöht. Obwohl der Auftragsbestand auch Ende März mit 112,5 Mio. Euro um 27,8 Prozent über dem Vorjahreswert und um 4,2 Prozent über dem Stand vom Jahresbeginn gelegen habe, werde das zweite Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, die insbesondere zu zahlreichen Produktionsstopps in der Automobilindustrie geführt habe, deutlich schwächer als die ersten drei Monate ausfallen.Für den weiteren Jahresverlauf sei eine langsame Verbesserung möglich, da die Automobilhersteller in Europa ihre Werke langsam wieder hochfahren würden; dennoch gehe das Management davon aus, dass die im aktuellen Auftragsbestand vorgesehenen Abrufe im zweiten Halbjahr noch deutlich gekürzt würden.Eine konkrete Prognose für 2020 sei weiterhin nicht ausgegeben worden, da die Unsicherheit vom Vorstand noch als zu hoch eingestuft werde. Sollten die negativen Effekte der Corona-Pandemie noch länger anhalten, würden Umsatz und Ergebnis aber deutlich unter dem Vorjahr liegen. Der Analyst habe den Umsatzrückgang bislang auf 11,3 Prozent taxiert und bleibe vorerst dabei. Demgegenüber habe Steffen seine Kostenschätzungen nach den Q1-Zahlen in Summe moderat angehoben, während er die kalkulierten Investitionsausgaben in Reaktion auf eine vom Management beschlossene Halbierung des Investitionsbudgets deutlich reduziert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link