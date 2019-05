Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie:



Xetra-Aktienkurs InTiCa Systems-Aktie:

5,70 EUR -2,56% (07.05.2019, 12:28)



ISIN InTiCa Systems-Aktie:

DE0005874846



WKN InTiCa Systems-Aktie:

587484



Ticker-Symbol InTiCa Systems-Aktie:

IS7



Kurzprofil InTiCa Systems AG:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (07.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, weiterhin zum Kauf der Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7).Bei InTiCa seien im letzten Jahr mehrere Belastungsfaktoren zusammengekommen, was dazu geführt habe, dass das Unternehmen die Wachstumsziele mit einem leichten Umsatzrückgang deutlich verfehlt habe und infolgedessen auch ein negatives Jahresergebnis habe ausweisen müssen. Der Vorstand habe darauf schnell reagiert und weitere Optimierungsmaßnahmen eingeleitet, die größtenteils bereits umgesetzt seien.Im ersten Quartal 2019 seien erste Erfolge dieser Maßnahmen bereits sichtbar gewesen. Während der Umsatz um rund 3 Prozent auf 13,6 Mio. Euro habe gesteigert werden können, sei ergebnisseitig mit einem EBIT von ca. 0,3 Mio. Euro respektive einer Marge von rund 2 Prozent der Turnaround gelungen.Die weiteren Wachstumsaussichten seien dank sehr positiver Impulse aus dem Geschäft mit Produkten und Systemen für Elektro- und Hybridfahrzeuge, die maßgeblich für den Anstieg des Auftragsbestands um 47 Prozent auf 88 Mio. Euro per Ende März gesorgt hätten, eigentlich exzellent. Allerdings würden die insgesamt eingetrübte Konjunktur in der Automobilbranche sowie die schwankenden Abrufzahlen im Segment E-Mobility noch für eine gewisse Verunsicherung sorgen.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bekräftigt daher sein "buy"-Votum für die InTiCa Systems-Aktie. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link