Börsenplätze Implenia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Implenia-Aktie:

26,70 EUR +1,99% (28.03.2019, 10:08)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

30,00 CHF +2,74% (28.03.2019, 11:35)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (28.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) von "reduce" auf "hold" hoch.Markante Underperformance: Seit der Herabstufung des Analysten im August 2018, durch die er seine Bedenken bezüglich der Unternehmensambitionen ausgedrückt habe (Implenia - ein europäischer Player?), habe Implenias Aktienkurs um 62% nachgegeben.Fokus auf Rentabilität: Der neue CEO André Wyss habe das bisherige Ziel, Implenia zum Unternehmen mit CHF 5 Mrd. Umsatz zu machen, nicht mehr erwähnt, sondern stattdessen die Bedeutung eines soliden Projektrisikomanagements und effizienten Kontrollprozessen unterstrichen, die nötig seien, um das internationale Geschäft wieder auf Kurs und die Margen auf ein besseres Niveau zu bringen. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 20% bestehe bei der Bilanz Verbesserungspotenzial, wobei hier die Veräußerung einiger Nichtkernbereiche zielführend wäre. Der neue Konzernchef schließe eine Kapitalerhöhung derzeit jedenfalls aus.Uneinheitlicher Ausblick: Für 2019 rechne Pomrehn mit einem leichten EBIT-Rückgang beim Entwicklungsgeschäft, einem etwas besseren Gewinnbeitrag aus der Schweiz (op. Verbesserungen), einer tieferen Marge im Infrastrukturbereich (ungünstiger Projektmix) sowie weiteren Verlusten im internationalen Geschäft (Norwegen).Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Implenia-Aktie daher von "reduce" auf "hold" herauf, behält aber sein Kursziel von CHF 32 bei. (Analyse vom 28.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link