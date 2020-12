Bonn (www.aktiencheck.de) - An den vergangenen drei Montagen wurden jeweils mehrheitlich positive Studienergebnisse zu Impfstoffen gegen das Coronavirus präsentiert, so die Analysten von Postbank Research.



Dass im Frühjahr in den USA und Europa mit Impfungen begonnen werden könne, gelte inzwischen als wahrscheinlich. Die Märkte hätten auf die Nachrichten immer gleich reagiert: Aktien von Energieunternehmen, Fluglinien, Banken, Autobauern beziehungsweise -zulieferern sowie aus der Reise- und Freizeitbranche hätten deutlich zugelegt. Klassische defensive Sektoren wie Versorger und Haushaltsgüter seien an den entsprechenden Tagen hingegen ebenso mit Verlusten aus dem Handel gegangen wie Branchen, deren Nachfrage durch die Krise gestiegen sei, etwa Software, Streaming- und Lieferdienste. Die Analysten würden erwarten, dass sich dieses Muster in den kommenden Monaten festige, da Investoren wegen der nun absehbaren Impfstoffverfügbarkeit zusehends Vertrauen in die Wirtschaftserholung fassen und ihre Portfolios anpassen würden. (30.11.2020/ac/a/m)





