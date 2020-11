Bonn (www.aktiencheck.de) - Obgleich das Thema "Brexit" momentan etwas in den Hintergrund geraten zu sein scheint, tickt die Uhr natürlich weiter herunter, so die Analysten von Postbank Research.



Vielleicht sei es aber auch ein gutes Zeichen, dass momentan keine Wasserstandsmeldungen der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien nach außen dringen würden. Sehnsüchtig würden viele Briten den 2. Dezember erwarten. Alle Einzelhandelsgeschäfte und viele Restaurants in England dürften dann nämlich wieder öffnen; der harte Lockdown werde ein Stück weit gelockert. In diese vorfreudige Stimmung passe die Nachricht, dass die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für den November relativ deutlich die Erwartungen geschlagen hätten. Mit 55,2 anstelle von prognostizierten 50,5 Punkten habe der PMI der Industrie deutlich die Erwartungen geschlagen. Derjenige der Dienstleistungen sei zwar von 51,4 auf 45,8 Punkte gesunken; erwartet worden seien jedoch lediglich 43,0 Punkte.



Noch viel wichtiger sei aber die Nachricht gewesen, dass ein in Oxford hergestellter Impfstoff bis zu 90 Prozent Schutz gegen COVID-19 bieten solle. Von diesem Impfstoff habe die Regierung schon vor Monaten 100 Millionen Dosen vorbestellt. Da die britische Regierung auch von den beiden anderen Impfstoffen, die erfolgversprechend getestet worden seien, eine Vielzahl an Dosen bestellt habe, könnte Großbritannien vor allen anderen G10-Staaten durch Impfungen Herdenimmunität erreichen. Diese Aussichten und die Erwartung eines Brexit-Vertrages - früher oder später - hätten das Pfund Sterling in den letzten Tagen gestützt. (25.11.2020/ac/a/m)



