Diese globale Unwucht führe zu auseinanderlaufenden Trends zwischen einer Reihe von Ländern, was für Marktteilnehmer zu Chancen zwischen Märkten und Währungen führen sollte.



In den USA hätten die US-Treasuries einen großen Teil ihrer Verluste von Anfang 2021 wieder wettgemacht. Hier seien die Impfkampagnen im Großen und Ganzen erfolgreich verlaufen, die Wirtschaft sei wieder in Gang gekommen, das Bruttoinlandsprodukt übersteige bereits das Niveau von 2019, während die Inflation auf einem 30-Jahres-Hoch liege.



Diejenigen, die mit weiterhin niedrigen US-Zinsen rechnen würden, würden ein böses Erwachen erleben: Es gebe wenig Anlass, um in der Mehrheit der entwickelten Märkte keine starke konjunkturelle Entwicklung zu sehen. Angesichts der Volatilität, die im Anschluss an die FED-Sitzung im Juni ausgelöst worden sei, würden die Marktteilnehmer die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche genau beobachten. Nach den jüngsten Äußerungen von FED-Sprechern scheine es wahrscheinlich, dass FED-Chef Jerome Powell weiterhin die Botschaft vermitteln wolle, dass geldpolitische Neujustierungen noch in weiter Ferne lägen.



Die Experten von BlueBay Asset Management haben jedoch den Eindruck, dass die Rhetorik der FED in Bezug auf die Inflation etwas besorgter wird. In Gesprächen mit US-Politikern habe sich zudem erhebliche Verwirrung über die Entwicklung der Treasury-Renditen in den vergangenen Wochen gezeigt, die vielen als fragwürdig erscheine.



Nichtsdestotrotz werde eine substanziellere Änderung in der FED-Politik von stärkeren Arbeitsmarktdaten abhängen. In diesem Zusammenhang sollten die nächsten beiden Veröffentlichungen zur Entwicklung der US-Löhne genauere Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank geben. (23.07.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Ungleichheit zwischen reichen und armen Ländern, in denen die Impfquoten viel niedriger sind, ist eklatant, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Es sei wahrscheinlich, dass die politischen Entscheidungsträger in den Entwicklungs- und Schwellenländern weiterhin entschieden restriktiv vorgehen müssten, um die Virusausbreitung zu begrenzen und das Risiko einer Überlastung des öffentlichen Gesundheitswesens zu verringern.In der Zwischenzeit würden die reichen Länder voraussichtlich in den kommenden Monaten damit beginnen, Auffrischungsimpfungen zu verabreichen - deshalb bleibe es vorerst ungewiss, ob die Verfügbarkeit von Impfstoffen für alle Länder rund um die Welt in absehbarer Zeit gewährleistet sei.