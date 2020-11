Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Meldung über den Coronavirus-Impfstoff von Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) und BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) wirbelte auch die Notierungen der Rohstoffe durcheinander, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Auf der Gewinnerseite hätten eindeutig die Ölpreise gestanden, welche am Montag innerhalb von Minuten mehr als acht Prozent zugelegt hätten. Grund hierfür seien Erwartungen an deutliche Nachfragesteigerungen nach Ölprodukten infolge einer zukünftig wieder erhöhten Mobilität gewesen. Basismetalle wie Nickel, Zink und Kupfer hätten an Wert gewonnen aufgrund von Hoffnungen, dass die Weltkonjunktur nach Überwindung der Coronavirus-Pandemie deutlich anziehen werde. Kupfer habe mit 7.050 US-Dollar/Tonne ein neues Zwei-Jahres-Hoch erzielt.



Ein wirksamer Impfstoff dürfte geringere Konjunkturhilfen seitens der Geld- und Fiskalpolitik zur Folge haben. Somit würden mittelfristig auch deutlich steigende Inflationsraten weniger wahrscheinlich, weshalb die Edelmetalle Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) und Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) in einer ersten Reaktion am Montag rund fünf Prozent nachgegeben hätten. Sollte der Impfstoff seine Vorschusslorbeeren einlösen können, erwarte Ulrich Stephan von Postbank Research, dass die Ölpreise unter den Rohstoffen weiterhin das größte Aufwärtspotenzial hätten. (11.11.2020/ac/a/m)



