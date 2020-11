Allerdings würden alle bisherigen Beispiele zeigen, dass diese Maßnahmen (mit entsprechendem Nachlauf) Wirkung zeigen würden; und dass mit einer Lockerung der Gegenmaßnahmen dann auch die wirtschaftliche Erholung scharf und heftig ausfalle. Das dürfte auch den Aktienmarkt stimuliert haben: Das Aktienmarkttief im März sei unmittelbar nach dem BEGINN der diversen Shutdowns erfolgt, sobald der Shutdown bekannt und eingepreist gewesen sei; und mit dem Lerneffekt aus der raschen Markterholung ab Ende März dürften die Investoren dieses Mal eher noch früher versuchen, sich für die anschließende Konjunkturerholung zu positionieren.



Und genau diese Erwartung betreffend Konjunkturerholung 2021 bekomme durch die positiven Nachrichten zum Impfstoff gewaltig Auftrieb: Auch wenn es für die tatsächliche Infektionsdynamik und in weiterer Folge für Realwirtschaft und Konjunktur erst relevant sein dürfte, wenn ein signifikanter Anteil zumindest der Risikogruppen und des Gesundheitspersonals (vorrangig) immunisiert sei (im Lauf von H1 2021), so mache es für die aktuellen Konjunkturerwartungen für das Jahr 2021 einen gewaltigen - positiven -Unterschied. Und diesen würden die Aktienmärkte einzupreisen beginnen. Dies werde aber nicht linear geschehen.



Konsequenz/Ausblick:



Die positiven Studienergebnisse würden die Chance auf weitere positive Nachrichten auch von anderen Impfstoffen und für eine erste Zulassung noch vor Jahresende 2020 erhöhen. Die bereits vorhandenen Erwartungen einer starken Konjunkturverbesserung und wirtschaftlichen Normalisierung im Jahresverlauf 2021 bekämen dadurch ein deutlich höheres Gewicht.



Besonders positiv für die bis zuletzt am Aktienmarkt noch weit abgeschlagenen zyklischen Sektoren (inkl. Finanz, Energie etc.), die am meisten unter der Rezession gelitten hätten und relativ dazu am meisten von einer wirtschaftlichen Normalisierung im Lauf von 2021 profitieren würden.



Auf Länderbasis spreche diese Sektorrotation (aus den bisherigen "sicheren Häfen" der großen Tech- und IT-Konzerne) für die kommenden Monate und Quartale für eine Outperformance von Europa (und EM) gegenüber den USA und von "Value" gegenüber "Growth". Die relative Sektor- und damit verbunden relative Länder-Performance des gestrigen Handelstages spreche diesbezüglich bereits eine klare Sprache (Nasdaq -1,5%, ATX +7,6%).



Die Empfehlung der Analysten auf Sicht sechs Monate (und darüber hinaus) bleibe für praktisch alle Aktienmärkte auf Kauf (mit Vorrang für oben genannte Länder und Sektoren). Zwischenzeitige Rückschläge (wegen kurzfristig wahrscheinlich weiter eskalierender Infektionszahlen, verschärfter Lockdowns etc.) bzw. ein "Abbröckeln" nach dem zuletzt extremen Anstieg würden die Analysten als durchaus wahrscheinlich erachten, darin aber eine umso bessere Gelegenheit sehen. die Aktienquote zu erhöhen. (10.11.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die ersten positiven Zwischenergebnisse zum am weitesten fortgeschrittenen COVID-19 Impfstoff von Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009)/ BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) aus Phase 3 (hohe Wirksamkeit ohne gefährliche Nebenwirkungen) lösten gestern an den Börsen ein wahres Kursfeuerwerk aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Insbesondere die Indices in Europa seien um 5% und mehr nach oben gesprungen -Unternehmen aus zuletzt besonders ausverkauften Sektoren (wie Finanz, Energie und Luftfahrt) in vielen Fällen - deutlich - mehr als 10%.Mit den ersten (positiven) Phase 3 Ergebnissen aus den zahlreichen laufenden Impfstoffstudien sei im Lauf von November zu rechnen gewesen, und Pfizer/BioNTech sei hier am weitesten fortgeschritten gewesen, insofern komme das Ergebnis (wenngleich besser als erwartet) eigentlich nicht allzu überraschend. Die extreme Marktreaktion zeige aber, wie ausgehungert der Markt nach solchen konkreten Ergebnissen gewesen sei.Die Analysten seien zuversichtlich, dass auch das Endergebnis in einigen Wochen positiv ausfallen werde und eine erste (US-) Zulassung noch vor Jahresende damit sehr wahrscheinlich sei. Weitere Impfstoffe anderer Hersteller sollten auf absehbare Zeit folgen. Das sei auch bisher das Basisszenario der Analysten gewesen. Pfizer/BioNTech würden bis Jahresende zwar "nur" von ca. 50 Mio. verfügbaren Impfdosen ausgehen (und eine Immunisierung brauche zwei Dosen) - 2021 wären aber schon 1,3 Mrd. verfügbar.