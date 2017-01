Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

41,815 EUR -0,29% (13.01.2017, 10:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie:

GBP 35,985 -0,08% (13.01.2017, 10:58)



ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929



WKN Imperial Brands-Aktie:

903000



Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB



Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (13.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Tobacco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen habe die Gründung eines Joint Ventures (JV) mit dem staatlichen chinesischen Zigarettenhersteller China Tobacco International (CNTC) bekannt gegeben. Das JV namens Global Horizon Ventures Limited (GHVL) solle u.a. die Imperial-Wachstumsmarken West und Davidoff in China stärken. Ferner sollten im Rahmen des JV neue Tabakprodukte und Produkte der nächsten Generation (u.a. E-Zigaretten, Tabak-Heizgeräte) in den chinesischen Markt eingeführt und M&A-Möglichkeiten evaluiert werden.Der Analyst werte die Zusammenarbeit mit CNTC positiv, erwarte jedoch kurz- und mittelfristig noch keine signifikanten Effekte auf die operative Entwicklung von Imperial Brands. Er belasse daher seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2016/17 und 2017/18 unverändert. Das Wertpapier habe letztlich freundlich tendiert. Mit Blick auf das angekündigte JV mit CNTC, die attraktive Ausschüttungspolitik und die günstige Bewertung sehe der Analyst nach wie vor ein signifikantes Kurspotenzial für das Wertpapier.Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: