Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (27.09.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB).Imperial Brands habe eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) veröffentlicht, was nach den Zahlen zum ersten Halbjahr (Rückstand gegenüber der Guidance bei den Zielgrößen) keine große Überraschung darstelle. So rechne Imperial Brands für 2018/19 nun mit einem währungsbereinigten (wb.) Umsatzwachstum von rund 2% (zuvor: am oder über dem oberen Ende der mittelfristigen Zielsetzung von +1% bis +4%; H1 2018/19: +2,5% y/y) und einem konstanten bereinigten EPS (wb.; zuvor: unteres Ende der mittelfristigen Zielsetzung von +4% bis +8% y/y; H1 2018/19: +1,1% y/y). Begründet worden sei dies mit den regulatorischen Unsicherheiten bei Produkten der nächsten Generation (NGP) in den USA (mögliches Verbot von E-Zigaretten mit Geschmack) sowie schwächeren Gewinnerwartungen für die Geschäftseinheit Afrika, Asien, Australasien.Auch der Umsatzausblick (2018/19) für die NGP-Produkte sei gesenkt worden (rund +50% y/y (zuvor: Beschleunigung gegenüber H1 2018/19 (+245% y/y auf 148 Mio. GBP))). Zudem habe das Unternehmen mitgeteilt, dass das Desinvestitionsprogramm (bis 2020 Erlös von 2 Mrd. GBP angestrebt) planmäßig verlaufe. Die Imperial Brands-Aktie habe in Folge der Gewinnwarnung (26.09.: -13%) deutlich nachgegeben. Der Analyst senke seine Prognosen für 2019 (u.a. EPS berichtet: 164,61 (alt: 166,29) GBp; EPS bereinigt: 273,98 (alt: 275,66) GBp) und 2020 (u.a. EPS berichtet: 168,35 (alt: 181,19) GBp; EPS bereinigt: 278,76 (alt: 289,60) GBp; DPS: 216,00 (alt: 220,00) GBp) mehrheitlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: