Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (24.11.2017/ac/a/a)



Imperial Brands-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB).Das Wertpapier habe letztlich freundlich (seit 20.11.: +4%) tendiert und von der Rückkehr der Übernahmefantasie profitiert. Ausgelöst worden sei dies durch den Wechsel an der Führungsspitze bei Japan Tobacco (JT; 21.11.). So habe der neue CEO Terabatake (Amtsantritt: 01.01.2018) u.a. eine Abkehr von der bisherigen Akquisitionsstrategie - eher kleinere ergänzende Akquisitionen - angekündigt und dabei keine Größenordnung ausgeschlossen. Für JT wäre Imperial Brands ein strategisch interessantes Übernahmeziel, da sich JT u.a. mit Blick auf die deutlich rückläufige Absatzentwicklung im wichtigen Heimatmarkt (Jan.-Okt. 2017: -12%) und den deutlichen Rückstand gegenüber den Konkurrenten bei Produkten der "Nächsten Generation" (NGP) stark unter Zugzwang befinde.Der Analyst halte kurzfristig aber eine Übernahme von Imperial Brands durch JT für unwahrscheinlich. Ferner verfüge JT auch noch über weitere Handlungsoptionen (Kauf von E-Zigarettenmarken; Zukäufe in Asien). Er erwarte deswegen ein Nachlassen der Übernahmespekulationen, sehe für den Titel u.a. mit Blick auf die positive Guidance (Rückkehr zur mittelfristigen Zielsetzung in 2017/18), die günstige Bewertung (KGV 2018/19e: 10,8) sowie die Dividendenkontinuität aber nach wie vor ein signifikantes Kurspotenzial.