Börsenplätze Impact Coatings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Impact Coatings-Aktie:

2,91 EUR -4,90% (01.07.2020, 10:49)



Nasdaq OMX Nordic-Aktienkurs Impact Coatings-Aktie:

30,75 SEK 1,8212% (01.07.2020, 10:38)



ISIN Impact Coatings-Aktie:

SE0001279142



WKN Impact Coatings-Aktie:

A0DK8Q



Ticker-Symbol Impact Coatings-Aktie Deutschland:

1IC



Kurzprofil Impact Coatings:



Impact Coatings publ AB (ISIN: SE0001279142, WKN: A0DK8Q, Ticker-Symbol: 1IC) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Bereich der industriellen Maschinen und Anlagen tätig ist. Sie entwickelt und vermarktet die Technologie für Beschichtungsverfahren der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD). PVD ist ein Verfahren zum Aufbringen dünner Schichten aus Metallen und Keramiken auf verschiedene Komponenten. Das Unternehmen bietet MaxPhase Beschichtungen, einen Ersatz für Gold auf elektrischen Kontakten, sowie andere Beschichtungen für dekorative und funktionelle Zwecke auf Kunststoffen und Metallen an.



Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio der Gesellschaft: ReelCoater, das sich auf die Bedürfnisse der Elektrokomponentenindustrie konzentriert, wo oft von Rolle zu Rolle produziert wird; InlineCoater, das die Massenproduktion von PVD-beschichteten Teilen ermöglicht, und PlastiCoater, eine PVD-Metallisierungseinheit, die so konzipiert ist, dass sie neben und synchron mit einer Formmaschine arbeitet. (01.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Impact Coatings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Impact Coatings AB (ISIN: SE0001279142, WKN: A0DK8Q, Ticker-Symbol: 1IC) unter die Lupe.Brennstoffzellen- respektive Wasserstoff-Aktien seien siedend heiß. "Der Aktionär" sei bei einer Vielzahl von Playern rechtzeitig am Ball gewesen, so auch im Aktienreport "Heißes Eisen mit Brennstoffzellen-Fantasie - nächste Chance auf 100%". Die darin vorgestellte Aktie Impact Coatings geht seit Tagen durch die Decke.Wie der Unternehmensname schon suggeriere, würden sich die Schweden auf die Beschichtung von Materialien fokussieren. Im letzten Jahr habe Impact Coatings einen wichtigen Meilenstein erreicht. Hyundai habe als Partner und Investor gewonnen werden können. 38 Millionen Schwedische Kronen oder umgerechnet 3,6 Millionen Euro hätten die Koreaner für eine Beteiligung von 10,4 Prozent bezahlt.Das Ziel der Kooperation sei es, eine führende Beschichtungstechnologie für Bipolarplatten aus Metall in Brennstoffzellenfahrzeugen zu entwickeln. Sie würden als Schlüsselkomponente bei Brennstoffzellen gelten. "We found Hyundai and Hyundai found us", so Impact-Coatings-Chef Mark H. Shay letztes Jahr beim Redeye Technology Day.Anleger, die der Empfehlung im Aktienreport gefolgt seien und beim "heißen Eisen" zugegriffen hätten, sollten sich nun von einem Teil der Position trennen. Langfristig bleibt das Unternehmen allerdings hochinteressant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link