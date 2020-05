Unterdessen profitiere auch der Grundstücksmarkt weiterhin von einer kräftigen Belebung. Laut dem China Real Estate Index System (CREIS) sei die Gesamtzahl der Transaktionen in 300 Städten von Wohnbauland wertbezogen im Monatsvergleich um 142 Prozent und im Jahresvergleich um 24 Prozent gestiegen. Das zeige, wie optimistisch die größten Immobilienunternehmen die Aussichten für den Sektor einschätzen würden.



In den letzten zwanzig Jahren haben sich einige der häufigsten Fragen, die uns gestellt wurden, auf den chinesischen Immobiliensektor und seinen Mythos bezogen, so Sabrina Ren von JK Capital Management Ltd. weiter. Bücher seien über dieses Thema geschrieben worden. Die Experten von von JK Capital Management Ltd. seien lange der Meinung gewesen, dass der Immobiliensektor einer der am meist verkannten Bereiche der chinesischen Wirtschaft sei. Grund hierfür sei weitgehend das Ausmaß des regulatorischen Interventionismus der Zentralregierung, den lokalen Behörden, der Zentralbank und der Finanzaufsichtsbehörde gewesen, die das Bankensystem überwache.



Gleichwohl möchte Sabrina Ren noch einmal betonen, dass das strukturelle Wachstum des Sektors seit der Wohnungsreform Mitte der späten 1990er Jahre den entstandenen erheblichen Nachholbedarf an privatem Wohnraum, das rasche Einkommenswachstum und die anhaltende Urbanisierung widerspiegele, die zu steigenden Grundstückswerten führe. Es gebe nicht den einen chinesischen Wohnungsmarkt, sondern hunderte. Daher gebe es keine landesweite Immobilienblase, auch wenn von Zeit zu Zeit regionale Ungleichgewichte auftreten würden, z.B. eine Unterversorgung in Städten mit Bevölkerungszuströmen und gleichzeitig ein Überangebot in anderen Regionen.



Erwähnenswert sei auch, dass mit dem Aufstieg der chinesischen Mittelschicht der Wohnraum nicht nur zu einem Lebensraum, sondern auch zu einer Anlageklasse geworden sei. Angesichts einer hohen Sparquote und begrenzter Investitionsmöglichkeiten würden wohlhabendere Chinesen Wohneigentum als ein Mittel zur Werterhaltung betrachten, was unweigerlich zu Spekulationsbedenken führe. Die Sparquote der städtischen Bewohner in China habe 2019 bei 37,1 Prozent gelegen, während die der Wanderarbeiter bei 30,2 Prozent und die der Landbewohner bei 22,5 Prozent gelegen habe (Daten: Texas A&M University). Diese Sparquoten würden zu den höchsten der Welt gehören. Infolgedessen habe die chinesische Regierung immer wieder betont, dass "Wohnen zum Leben da ist, nicht für Investitionen". Um die Investitionsnachfrage zu begrenzen, habe sie deshalb bereits 2010 Beschränkungen für den Hauskauf (Home Purchase Restrictions (HPRs)) eingeführt. Diese HPRs würden von Stadt zu Stadt variieren und würden häufig geändert, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Gegenwärtig sehen wir den chinesischen Immobilienmarkt mit der zunehmenden Dynamik nach Covid-19 als weitgehend stabil an, so Sabrina Ren von JK Capital Management Ltd. (19.05.2020/ac/a/m)







