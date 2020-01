Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Immobilienmarkt befindet sich weiterhin in einer sehr robusten Verfassung, so die Analysten von Postbank Research.



Noch vor einem Jahr habe die Entwicklung im Eigenheimsektor Rezessionssorgen in der US-Wirtschaft geschürt. Davon sei aktuell nichts mehr zu spüren: Im November się die Anzahl neuer Baugenehmigungen so hoch ausgefallen wie seit 2007 nicht mehr. Bereits im 3.Quartal hätten die Bauinvestitionen zum ersten Mal seit dem 4.Quartal 2017 wieder positiv zum Wachstum der US-Wirtschaft beigetragen. Der Trend könnte sich fortsetzen. Dafür spreche auch der NAHB Housing Market Index, der mit 76 Punkten den höchsten Wert seit 20 Jahren markiert. Der Index bilde die Einschätzung von Bauunternehmen zu aktuellen und künftigen Eigenheimkäufen und-verkäufen ab und gelte als guter Indikator für den Immobiliensektor in den USA.



Geringere Nachfrage: Die Deutsche Bank erwarte für den US-Gesamtmarkt allerdings eine weitere Abschwächung des Nachfragewachstums in den kommenden Monaten. Dies könnte sich insbesondere bei der Wertsteigerung von Immobilien bemerkbar machen. Bereits im vergangenen Jahr się hier das Wachstum rückläufig gewesen, bei Einzelhandelsimmobilien sogar negativ. Diese Entwicklung habe nicht durch ein entsprechend höheres Plus bei den Mieten kompensiert werden können. Gleichwohl się der Zuwachs beim Nettobetriebsgewinn (NOI) im Betrachtungszeitraum mit durchschnittlich 5,1% gegenüber dem Vorjahr stark ausgefallen. Die Leerstandsquote habe auf dem niedrigsten Stand seit 18 Jahren (5,9%) verharrt. (Perspektiven Januar 2020) (17.01.2020/ac/a/m)





