Bonn (www.aktiencheck.de) - In den USA hat sich erwartungsgemäß die Dynamik am Immobilienmarkt im ersten Quartal 2020 leicht abgeschwächt, der Gesamtmarkt präsentiert sich aber in einer robusten Verfassung, so die Analysten von Postbank Research.Geringere Wertsteigerung: Die Zahlen vom US-Immobilienmarkt würden bislang nur einen kleinen Teil der zu erwartenden negativen Folgen der Pandemie erfassen. Sie seien insofern mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere Einzelhandelsimmobilien könnten seit dem zweiten Quartal 2020 noch stärker als ohnehin schon unter Druck geraten sein. Die jährliche Wertentwicklung in dem Segment sei stärker rückläufig gewesen als in den Vorquartalen und habe zum 31.März -6,4% betragen.In abgeschwächter Form zeige sich diese Entwicklung allerdings auch in den anderen Immobiliensegmenten. Der Gesamtmarkt weise für den Betrachtungszeitraum von vier Quartalen nur noch eine Wertsteigerung der Immobilien von durchschnittlich 0,7% aus. Drei Viertel des jährlichen Total Returns seien über die Mietrendite (4,5%) erwirtschaftet worden. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren seien es erst 50% gewesen. (Perspektiven Juli 2020) (15.07.2020/ac/a/m)