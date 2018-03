Zahlreiche Möglichkeiten für Börsenneulinge

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Niedrigzinspolitik der EZB drängt zunehmend auch Kleinanleger an die Märkte, mit klassischen Anlageformen lässt sich heute keine Rendite mehr erzielen. Mit diesen Niedrigzinsen wollen sich jedoch viele nicht abfinden, private Haushalte engagieren sich daher zunehmend auf den Kapitalmärkten, zudem richten sich mehr und mehr Online-Broker auch ganz gezielt mit speziellen Angeboten an diese privaten Anlegern. Der Handel mit Aktien, Derivaten, Zertifikaten oder ETFs birgt aber durchaus Gefahren, sofern man keine Kenntnisse über die Märkte hat - und ist somit durchaus risikobehaftet.Die Zahl der Aktionäre in Deutschland nimmt kontinuierlich zu. Aktuell befindet sich die Zahl auf dem höchsten Stand seit vier Jahren. Wer seine Ersparnisse retten will, kommt scheinbar nicht mehr um die Börse herum. Für Anleger ohne die leiseste Ahnung gibt es durchaus vermeintliche Optionen auf dem Aktienmarkt. Indexfonds (ETFs) beispielsweise ermöglichen es nicht in einzelne, sondern gleich in alle DAX-Unternehmen zu investieren. Auch das sogenannte Copy-Trading, bei dem Anleger die Trades erfahrener Börsenprofis per Mausklick übernehmen können, lockt viele in riskante Geschäfte. So kommt es, dass viele ihr Geld nahezu blind investieren, ohne über das nötige Hintergrundwissen zu verfügen. Wer sich einen Fernseher oder gar ein neues Auto kauft, recherchiert in der Regel lange vor dem Kauf über das jeweilige Modell und informiert sich so lange, bis er eine Entscheidung fällen kann. Warum viele diesen wichtigen Schritt beim Börsenhandel nicht ernst nehmen, hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Viele halten die Abläufe an den Börsen für so komplex, dass sie sich ohnehin nicht zutrauen sich mit der Materie zu beschäftigen. Aktienhandel ist jedoch keine Zauberei, sondern unterliegt strengen Regeln.Beim Aktienhandel beschränken sich viele auf die rein organisatorischen Aspekte. Wie und wo kann ich Aktien kaufen, wie eröffne ich ein Depot oder wie benutze ich die Funktionen des Depots, sind für das Investment jedoch nicht relevant. Selbstverständlich gehört auch die Wahl eines Brokers mit zu den Überlegungen, die man anstellen sollte, es gibt jedoch wichtigere Fragen. Dabei sollte sich jeder Anfänger insbesondere eine Anlagestrategie überlegen. Beim Aktienhandel ist insbesondere der langfristige und nicht der kurzfristige Erfolg von Bedeutung, sofern man sein Geld Anlegen und nicht wild spekulieren möchte. Das Verfolgen von Börsennachrichten gehört für Aktionäre zudem zu den täglichen Routineaufgaben, anders kann man nicht auf dem neusten Stand bleiben. Aktienkurse und Unternehmensbilanzen sollten ebenfalls verfolgt werden.