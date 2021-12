Börsenplätze Immatics-Aktie:



Immatics (ISIN: NL0015285941, WKN: A2P72S, Ticker-Symbol: 4A3, NASDAQ-Symbol: IMTX) entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Die Mission des Unternehmens ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Immatics identifiziert tumorspezifische Zielstrukturen und entwickelt dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis der Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie der Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Immatics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Immatics N.V. (ISIN: NL0015285941, WKN: A2P72S, Ticker-Symbol: 4A3, NASDAQ-Symbol: IMTX) unter die Lupe.Top-Deal für die in Tübingen ansässige Biotech-Schmiede Immatics: Das Unternehmen habe eine weltweite Exklusivlizenz für das bispezifische TCR-Programm IMA401 mit keinem geringeren als den Biopharma-Riesen Bristol-Myers Squibb schließen können. Die Immatics-Aktie reagiere mit einem Kurssprung auf die Meldung.Im Rahmen der Entwicklungsvereinbarung erhalte Immatics eine Vorauszahlung in Höhe von 150 Millionen Dollar und habe die Aussicht auf weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 770 Millionen Dollar. Im Falle einer Zulassung stünden den Tübingern gestaffelte Tantiemen im zweistelligen Prozentbereich auf die erzielten Nettoumsätze zu.Ebenfalls positiv: Immatics behalte die Option auf eine gemeinsame Vermarktung im größten Biopharma-Markt der Welt, den USA.Welche Signalwirkung der Deal für Immatics und die hauseigenen Technologien habe, zeige ein Blick auf den Börsenwert der Gesellschaft. An der NASDAQ habe am Montag zum Handelsende die Marktkapitalisierung lediglich 680 Millionen Dollar betragen.Allerdings eignet sich der Wert aufgrund des frühen Stadiums der klinischen Entwicklung nur für den äußerst risikobewussten Anleger als Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Immatics-Aktie. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link